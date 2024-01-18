Ποιοί είναι οι Βελούχοι αυτονομιστές που «χτύπησε» το Πακιστάν στο Ιράν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα εναντίον αυτονομιστών μαχητών στο Ιράν, τελευταία εξέλιξη στην αντιπαράθεση που ξέσπασε έπειτα από ιρανικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πακιστανική μεθοριακή επαρχία του Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν).

Ακολουθούν μερικές πληροφορίες για την οργάνωση που στοχοθετήθηκε από το Πακιστάν και την ταραγμένη επαρχία που βρίσκεται στην καρδιά των εντάσεων.

Ποιά είναι η οργάνωση που στοχοποίησε το Πακιστάν στο Ιράν

Το Απελευθερωτικό Μέτωπο των Βελούχων (BLF), για το οποίο αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών είπε πως ήταν ο στόχος των πακιστανικών πληγμάτων στο Ιράν, επιδιώκει την ανεξαρτησία της δυτικής πακιστανικής επαρχίας του Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν).

Οι μαχητές της εθνότητας των Βελούχων (Μπαλούτς) πολεμούν εναντίον της κυβέρνησης εδώ και δεκαετίες για τη δημιουργία ενός χωριστού κράτους, υποστηρίζοντας πως η κεντρική κυβέρνηση εκμεταλλεύεται άδικα τους πλούσιους φυσικούς πόρους αερίου και μεταλλευμάτων της επαρχίας του Μπαλουτσιστάν, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν.

Το BLF είναι μεταξύ των εξεγερμένων που συχνά στοχοθετούν εγκαταστάσεις αερίου, υποδομές και θέσεις ασφαλείας εκεί, όμως έχουν αρχίσει να εξαπολύουν επιθέσεις και σε άλλα μέρη του Πακιστάν.

Επιτίθενται επίσης σε κινεζικά εργοτάξια και σκοτώνουν ευκαιριακά κινέζους εργάτες, παρά τις διαβεβαιώσεις από το Πακιστάν ότι κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύει τα κινεζικά εργοτάξια.

Ποιά είναι η σημασία του Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν)

Η εκταταμένη αυτή επαρχία, όπου ζουν περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι ως επί το πλείστον ένα άνυδρο, ερημικό και ορεινό έδαφος που έχει ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο.

Είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος επαρχία του Πακιστάν, αλλά με το μικρότερο πληθυσμό. Συνορεύει με την ιρανική επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, όπου πραγματοποίησε τα πλήγματα το Πακιστάν.

Εκατοντάδες Βελούχοι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους γυναίκες, έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, διατυπώνοντας κατηγορίες για τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι κάτοικοι της επαρχίας - μεταξύ άλλων εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Το Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν) είναι μια σημαντική τοποθεσία για τον τεράστιο και πολλών δισεκατομμυρίων Οικονομικό Διάδρομο Κίνας Πακιστάν (CPEC), ο οποίος αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Μία Ζώνη Ένας Δρόμος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Η Κίνα έχει αναλάβει προγράμματα εξόρυξης μεταλλευμάτων και κατασκεύασε ένα διεθνές αεροδρόμιο και ένα λιμάνι στην Γκουαντάρ, τη νότια παραλιακή πόλη της επαρχίας.

Η καναδική μεταλλευτική ετιαρεία Barrick Gold κατέχει μερίδιο 50% στο ορυχείο Reko Diq στην περιφέρεια Τσαγκάι της επαρχίας, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην κυβέρνηση του Πακιστάν και στην επαρχία. Η Barrick θεωρεί πως το ορυχείο αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα χαλκού και χρυσού στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.