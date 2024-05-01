Σε απεργιακούς ρυθμούς βρίσκεται η Αθήνα τη Μεγάλη Τετάρτη λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Οι συγκεντρώσεις των συνδικάτων ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ, ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα και εντάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε την Τρίτη του Πάσχα με υπουργική απόφαση.

Οι συγκεντρώσεις αναλυτικά

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας πραγματοποιήθηκε στις 11πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Την ίδια ώρα ήταν η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κοραή. Τέλος, η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ ξεκίνησε στις 10.30 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος.

Με σύνθημα «παντού οκτάωρο, παντού δικαιώματα, ο αγώνας συνεχίζεται!», η ΓΣΕΕ κάλεσε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους, στην 24ωρη γενική απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά την Τετάρτη 1η Μαΐου και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων και στα συλλαλητήρια των Εργατικών Κέντρων. Μεταξύ άλλων, η ΓΣΕΕ απαιτεί σεβασμό στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων, στο εργατικό εισόδημα, στα θεμελιώδη ατομικά & συλλογικά εργατικά δικαιώματα και στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.

Από την πλευρά του, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων, στις 11 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Στην απεργία που καλεί η ΓΣΕΕ την Πρωτομαγιά συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν δυναμικά το "παρών" στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 1η Μαΐου 2024, σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ. Κύριες διεκδικήσεις της είναι οι αυξήσεις κατά 10% στους μισθούς, επαναφορά των Δώρων και στο Δημόσιο, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων απαιτούν:

Συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση όλων των κενών οργανικών θέσεων, κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών διατάξεων.

Σημειώνεται ότι ο δακτύλιος σήμερα ισχύει κανονικά, δηλαδή κυκλοφορούν τα μονά.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Πρωτομαγιά θα λάβουν μέρος και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 09:30 ως τις 16:30 και το Τραμ από τις 09:00 ως τις 21:00 λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα:

Στη Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά) οιτελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:13,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:09,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:07,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:09,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 14:31 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:46.

- Τραμ:

Στη Γραμμή 7 (ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΚΑΛΑΜΑΚΙ στις 09:17 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 09:54 και ο τελευταίος στις 20:19.

Στη Γραμμή 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 09:15 και ο τελευταίος στις 19:23 και

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 10:05 και ο τελευταίος στις 20:06.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά μεταξύ 09:30 - 16:30.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία με στάσεις εργασίας. Ειδικότερα, δεν θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στις αστικές γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Τρένα - Προαστιακός

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), αύριο Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο.

Δρομολόγια που θα γίνουν με προσωπικό ασφαλείας

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Στο τμήμα Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων:

Από Πάτρα C15 (14:25) και C23 (18:25)

Από Κιάτο C14 (16:05) και C24 (20:05)

Τροποποιήσεις δρομολογίων

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών)».

Δεν θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια τα πλοία

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συμμέτεχει στην 24ωρη απεργία της Πρωτομαγιάς, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της.

«Η Διοίκηση της Ομοσπονδία μας τιμώντας τους αγώνες των Εργαζομένων και των αυτεργατών για την Εργατική Πρωτομαγιά και αναγνωρίζοντας το διαχρονικό μήνυμα του Σικάγο του 1886, αποφάσισε, την συμμετοχή της στην πανελλαδική – πανεργατική 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά 2024, η οποία αρχίζει την 00.01 ώρα της 1-5-2024, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΝΟ.

Από τα ξημερώματα περιφρουρήσεις σε χώρους εργασίας από συνδικαλιστές

Από τα ξημερώματα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και συνδικάτα προσκείμενα στο ΠΑΜΕ έχουν κινητοποιηθεί για τη σημερινή 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία της πρωτομαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, από τα ξημερώματα περιφρούρουν χώρους εργασίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης.

"Οι εργαζόμενοι βγαίνουν ξανά στον δρόμο διαδηλώνοντας για καλύτερους όρους δουλειάς, Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις μισθών και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, αλλά και για απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, σε μια συγκυρία που οι κίνδυνοι για τους λαούς κλιμακώνονται" σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

