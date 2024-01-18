Με έναν νέο νόμο η τουρκική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τους παραγωγούς αλκοόλ, αυξάνοντας τις προαπαιτούμενες οικονομικές εγγυήσεις για τη λειτουργία των συναφών επιχειρήσεων.



«Η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους παραγωγούς αλκοόλ και καπνού», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο τεθεί σε ισχύ, αρκετά οινοποιεία έχουν ανακοινώσει ήδη πως θα βάλουν λουκέτο».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Βάσει του νέου νόμου «οι αμπελουργοί θα πρέπει να καταθέτουν τραπεζικές εγγυήσεις, με αποτέλεσμα ιδίως οι μικρότερες επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Για το εθνικό-θρησκευτικό AKP πρόκειται για ένα μέτρο κατά της μαύρης αγοράς και του λαθρεμπορίου. Οι επικριτές όμως εκτιμούν πως στην πραγματικότητα το κίνητρο είναι άλλο: η κυβέρνηση προσπαθεί διαρκώς με νέους τρόπους να περιορίσει την εξάπλωση του δυτικού τρόπου ζωήςΟρισμένοι παραγωγοί αδυνατούν να καταλάβουν πώς καταπολεμάται με αυτόν τον τρόπο η μαύρη αγορά. Εξάλλου, «τα μπουκάλια του κρασιού πωλούνται μόνο με φορολογικές ταινίες – και κάθε μήνα το κράτος διανέμει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Κάθε φορά, προτού γίνει η νέα έκδοση, ελέγχεται και πως έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι.[…] Ένας παραγωγός, που προτιμά να διατηρήσει την ανωνυμία του, πιστεύει πως "ο στόχος της νέας νομοθεσίας είναι ο περιορισμός της παραγωγής και των εισαγωγών”. Διότι όσο λιγότεροι είναι οι παραγωγοί,

