Η Γαλλία αρνείται ότι στην Ουκρανία πολεμούν Γάλλοι μισθοφόροι

Η Γαλλία αντέκρουσε σήμερα τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για την ύπαρξη Γάλλων μισθοφόρων στην Ουκρανία, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν Γάλλους μισθοφόρους στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο.

«Η Γαλλία βοηθά την Ουκρανία με προμήθειες στρατιωτικού υλικού και στρατιωτική εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να βοηθήσει την Ουκρανία στη μάχη της να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα», δήλωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δεν έχει μισθοφόρους, ούτε στην Ουκρανία ούτε πουθενά αλλού, σε αντίθεση με ορισμένους άλλους», πρόσθεσε.

Χθες, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ένα πλήγμα ακριβείας την Τρίτη με στόχο ένα κτίριο που στέγαζε «ξένους μαχητές» στο Χάρκοβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι μαχητές ήταν κυρίως Γάλλοι μισθοφόροι και το κτίριο καταστράφηκε, ενώ περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή της Μόσχας.

Τοπικοί αξιωματούχοι στο Χάρκοβο ανέφεραν χθες ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν συνοικία στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας 17 ανθρώπους, δύο εκ των οποίων σοβαρά, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

