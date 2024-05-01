Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Πρωτομαγιά θα λάβουν μέρος και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι μεταξύ άλλων απαιτούν:

Συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση όλων των κενών οργανικών θέσεων, κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών διατάξεων.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας θα γίνει στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ θα γίνει στην πλατεία Κοραή στις 11 πμ.

Οι προσυγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ για την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς στις 10.30πμ στην πλατεία Συντάγματος έχουν οριστεί για τις 9.30πμ στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος:Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Ομόνοια:Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων, μαζικοί φορείς του δήμου Αθήνας, των Νοτιοδυτικών, Δυτικών, Βορειοδυτικών και Βόρειων Συνοικιών της Αθήνας.

Προπύλαια:Σωματεία Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Σωματεία Εργαζομένων σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Σύλλογοι Φοιτητών, Συντονιστικά Μαθητών.

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Σωματεία υγειονομικών και Ειδικής Αγωγής, Σωματεία Υπουργείων, της Αποκεντρωμένης και Περιφερειακής διοίκησης, Σωματεία δήμων, μαζικοί φορείς των Ανατολικών και Νοτίων Συνοικιών της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι ο δακτύλιος σήμερα ισχύει κανονικά, δηλαδή κυκλοφορούν τα μονά.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 09:30 ως τις 16:30 και το Τραμ από τις 09:00 ως τις 21:00 λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα:

Στη Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά) οιτελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:13,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:09,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:07,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:09,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 14:31 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:46.

- Τραμ:

Στη Γραμμή 7 (ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΚΑΛΑΜΑΚΙ στις 09:17 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 09:54 και ο τελευταίος στις 20:19.

Στη Γραμμή 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 09:15 και ο τελευταίος στις 19:23 και

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 10:05 και ο τελευταίος στις 20:06.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά μεταξύ 09:30 - 16:30.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην απεργία με στάσεις εργασίας. Ειδικότερα, δεν θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στις αστικές γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Τρένα - Προαστιακός

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), αύριο Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο.

Δρομολόγια που θα γίνουν με προσωπικό ασφαλείας

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Στο τμήμα Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων:

Από Πάτρα C15 (14:25) και C23 (18:25)

Από Κιάτο C14 (16:05) και C24 (20:05)

Τροποποιήσεις δρομολογίων

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών)».

Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία

Στην απεργία που καλεί η ΓΣΕΕ την Πρωτομαγιά θα συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν δυναμικά το "παρών" στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 1η Μαΐου 2024, σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος, μαζί με εκείνη της ΓΣΕΕ.

