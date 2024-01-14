Διέψευσαν το βράδυ της Κυριακής Αμερικανοί αξιωματούχοι πώς αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις σε θέσεις των Χούθι στην πόλη - λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη σύμφωνα με την ιστοσελίδα Τimes of Israel. Αμερικανός αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι την Κυριακή δεν έγινε καμία επιχείρηση ούτε από τις αμερικανικές δυνάμεις, ούτε από τον διεθνή συνασπισμό.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων είχε μεταδώσει ότι η Χοντέιντα είχε γίνει στόχος αεροπορικής επίθεσης, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή ζημιές.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί καταδίκασε τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στην Υεμένη, λέγοντας ότι οι επιθέσεις αποκάλυψαν, όπως αποκάλεσε, την «πραγματική επιθετική φύση των ΗΠΑ».



Η υποστήριξη των Παλαιστινίων αποτελεί στάση αρχής του Ιράν, τόνισε ο Ραΐσι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι, Μαχντί αλ-Μάσα.



