Χαμάς: Πολλοί από τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας «μάλλον σκοτώθηκαν πρόσφατα»

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι «πολλοί» από τους ομήρους «πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα», μεταθέτοντας στο Ισραήλ την «πλήρη ευθύνη» για την μοίρα αυτή των ομήρων.

«Η μοίρα πολλών ομήρων παραμένει άγνωστη τις τελευταίες εβδομάδες και άλλοι έχουν μεταφερθεί μέσα σε σήραγγες....», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ο Αμπού Ομπέιντα.

Παράλληλα είπε ότι «πολλοί από αυτούς πιθανότατα σκοτώθηκαν πρόσφατα και οι άλλοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο», για τον οποίο «η ηγεσία του εχθρού και ο στρατός του φέρει την πλήρη ευθύνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

