Νασράλα: «Πράξη βλακείας» τα δυτικά πλήγματα στους Χούθι, θα βλάψουν όλη τη ναυσιπλοΐα 

Ο ηγέτης της υποστηριζόμενης από το Ιράν λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ Σάγεντ Χάσαν Νασράλα δήλωσε σήμερα Κυριακή πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σφάλλουν, αν νομίζουν πως οι Χούθι της Υεμένης θα σταματήσουν να αντιπαρατίθενται στο Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, και υποστήριξε πως οι ενέργειες των ΗΠΑ εκεί έχουν θέσει σε κίνδυνο όλη τη ναυσιπλοΐα.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε «πράξη βλακείας» τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην Υεμένη, και τόνισε πως οι Χούθι θα συνεχίσουν να στοχοποιούν πλοία που ανήκουν στο Ισραήλ και κατευθύνονται προς τα λιμάνια του.

«Το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί στην Ερυθρά Θάλασσα θα βλάψει όλη τη ναυσιπλοΐα, ακόμη και τα πλοία που δεν πηγαίνουν στην Παλαιστίνη, ακόμη και τα πλοία που δεν είναι ισραηλινά, ακόμη και τα πλοία που δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση, επειδή η θάλασσα έχει γίνει ένα θέατρο μαχών, πυραύλων, drones και πολεμικών πλοίων», δήλωσε ο Νασράλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.