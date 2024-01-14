Τρεις χιλιάδες τρακτέρ, 2.000 φορτηγά, περίπου 10.000 αγρότες από όλη τη Γερμανία δίνουν ραντεβού για το προγραμματισμένο, μαζικό αγροτικό συλλαλητήριο το πρωί της Δευτέρας, από τις επτά μέχρι τις τρεις το μεσημέρι στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Τρακτέρ και φορτηγά ξεκινούν ήδη από το βράδυ της Κυριακής από διάφορα γερμανικά κρατίδια, τη μεγάλη πορεία τους προς την γερμανική πρωτεύουσα, ενώ αναμένεται να μπλοκάρουν τις πρωινές ώρες αυτοκινητοδρόμους αλλά και βασικές οδικές αρτηρίες του Βερολίνου με τις αρχές ασφαλείας να βρίσκονται επίσης σε επιφυλακή. Στο πλευρό τους συστρατεύονται επίσης αλιείς αλλά και εκπρόσωποι του κλάδου των τροφίμων και της εστίασης.

Τα αιτήματα των αγροτών παραμένουν σαφή: συνέχιση στο ακέραιο της επίδοτησης για το καύσιμο ντίζελ, την οποία οι ίδιοι θεωρούν κρίσιμη για τον παραγωγικό κλάδο αλλά και ευρύτερη στήριξη του αγροτικού τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πλήττεται έντονα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης.

Οι Γερμανοί αγρότες νιώθουν αδικημένοι και παραμελημένοι από την κεντρική πολιτική της Γερμανίας, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υπ. Γεωργίας Τζεμ Έζντεμιρ από τους Πρασίνους.

Wir dürfen das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. In aufreibenden Zeiten gilt es, Maß und Mitte zu halten. Aufrufe zu Gewalt und Bedrohungen haben in unserer Demokratie nichts verloren: Galgen sind keine Argumente. Zur Demokratie gehört der Kompromiss. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/EDVEny3FZE — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 13, 2024

Έκκληση Σολτς για μέτρο και συμβιβασμούς

Ανένδοτη όμως εμφανίζετα και η κυβέρνηση Σολτς, η οποία δεν φαίνεται να υποχωρεί στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων στο πνεύμα των ευρύτερων σχεδιαζόμενων περικοπών, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται και συνάντηση της κυβέρνησης με εκπροσώπους των αγροτών.

Όσο για τον Φιλελεύθερο υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ λέει «ναι» σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα προβλήματα των αγροτών και κυρίως την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στον αγροτικό τομέα, όμως η πολιτική των επιδοτήσεων κατά την άποψή του δεν λύνει τα δομικά προβλήματα και αυτού του τομέα.

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τους Γερμανούς αγρότες καλώντας τους για μέτρο, ισορροπία αλλά και συμβιβασμούς. Προειδοποιεί τους πολίτες για την εργαλειοποίηση των κινητοποιήσεων από την ακροδεξιά, κάνοντας λόγο για ένα «τοξικό μείγμα».

«Όταν οι νόμιμες διαμαρτυρίες καταλήγουν σε θυμό και περιφρόνηση των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών τότε όλοι χάνουμε» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.