Οι Χούθι προέρχονται από μια ομάδα φυλών από μια ορεινή περιοχή στη βόρεια Υεμένη που συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία. Από πλευράς θρησκείας ανήκουν στο σιιτικό Ισλάμ, και για αυτό έχουν καλές σχέσεις με τοΙράν, το οποίο θεωρεί πως είναι ο εκπρόσωπος των συμφερόντων των σιιτών στην περιοχή.

Η ιστορία του κινήματος των Χούθι πολιτικά και στρατιωτικά ξεκινά από τη δεκαετία του 1990. Η οργάνωση που προηγήθηκε ιδρύθηκε το 1994 από τον Χουσεϊν Μπραντρεντίν αλ Χούθι, έναν πρώην βουλευτή της Υεμένης που αντιτάχθηκε στην πολιτική του τότε προέδρου Αλί Αμντουλάχ Σαλέχ. Από τότε που ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη το 2011, οι Χούθι κατηγορούν ολοένα και περισσότερο την κεντρική κυβέρνηση της Υεμένης στη Σανάα ότι περιθωριοποιεί τη θρησκευτική μειονότητα, στην οποία ανήκουν, και καταπνίγει τα δικαιώματά τους. Παράλληλα επιρρίπτουν στην κυβέρνησή τους ότι στηρίζει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο Δρ. Γενς Χάιμπαχ, ειδικός σε θέματα Ισλάμ από το Ινστιτούτο GIGA του Αμβούργου, λέει σχετικά με την ισχύ των Χούθι στην περιοχή: «Πρέπει να υπολογίζουμε τους Χούθι. Αυτό το έχουν καταλάβει τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν μπορεί κανείς έτσι εύκολα να τους παρακάμψει. Έχουν σταθεροποιήσει τη δύναμή τους στον βορρά και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει έτσι γρήγορα».

Άρματα μάχης και πυρομαχικά κλεμμένα από τον τακτικό στρατό

Η κυβέρνηση της Υεμένης υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και ελέγχει το νότιο τμήμα της χώρας,ενώ οι Χούθι ελέγχουν τον βορρά και υποστηρίζονται από το Ιράν. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί, αναφερόμενοι στον εμφύλιο στην Υεμένη, κάνουν λόγο για έναν πόλεμο δι' αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Ο Δρ. Γενς Χάιμπαχ παραμένει πάντως επιφυλακτικός με τον χαρακτηρισμό:

«Πάντα δυσκολεύομαι λίγο με τον όρο πόλεμος δι' αντιπροσώπων γιατί υποδηλώνει ένα πολύ υψηλό επίπεδο εξάρτησης… ειδικά στην αρχή του πολέμου φαινόταν πολύ υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός…Τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρος πια γιατί πιστεύω ότι η υποστήριξη προς τους Χούθι έχει αυξηθεί όπως και η εξάρτηση των Χούθι από το Ιράν. Εξακολουθώ πάντως να είμαι πολύ προσεκτικός με τον χαρακτηρισμό».

Οι Χούθι διαθέτουν άρματα μάχης, οχήματα, κατευθυνόμενους πυραύλους και ρουκέτες, όπλα τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν πάρει από τον στρατό της Υεμένης. Ο εμφύλιος στην Υεμένη οδήγησε σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

