Ο Ζελένσκι αντικατέστησε τον επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Αλεξέι Ντανίλοφ αποπέμφθηκε και αντικαταστάθηκε από τον επικεφαλής των ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, Αλεξάντερ Λιτβινένκο, με διατάγματα που δημοσιεύθηκαν στον προεδρικό ιστότοπο την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για τους λόγους τους οποίους οδήγησαν στην αποπομπή του Ντανίλοφ, ο οποίος κατείχε τη θέση αυτή από τον Οκτώβριο του 2019, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας έχει συντονιστικό ρόλο σε θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας υπό τον πρόεδρο. Συμμετέχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι, ασφάλειας και άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι αντικαθιστά τακτικά υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφάλειας και άμυνας μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η απόλυση του ανώτατου στρατηγού της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο προανήγγειλε μια ευρύτερη εκκαθάριση των ανώτατων δυνάμεων του στρατού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προέδρου, ο Όλεχ Ιβατσένκο θα διοριστεί νέος αρχηγός των υπηρεσιών εξωτερικών πληροφοριών.



Πηγή: skai.gr

