Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσει στις 9 Μαΐου επίσκεψη στις ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet αναφέρει ότι το ραντεβού του Τούρκου προέδρου με τον Τζο Μπάιντεν κλείστηκε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο διπλωματικός σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, με τον Αμερικανό σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, στο περιθώριο της συνάντησης που έγινε στο Κίεβο, στις 20 Μαρτίου, μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της G7 και άλλων εμπλεκόμενων χωρών σε σχέση με τα ουκρανικά σιτηρά.

Προηγουμένως, προγραμματίζεται για τις 22 Απριλίου επίσκεψη του Ερντογάν στη Βαγδάτη, όπου θα θέσει το αίτημα τής από κοινού αντιμετώπισης από την Τουρκία και το Ιράκ της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ, κατά μήκος της κοινής μεθορίου των δύο χωρών σε βάθος 30 και πλέον χιλιομέτρων εντός του ιρακινού εδάφους. Στις 15 Μαρτίου, τη Βαγδάτη επισκέφθηκε υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών και 'Αμυνας και τη συμμετοχή του αρχηγού της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ.

Προ ημερών η εφημερίδα Milliyet είχε αναφέρει ότι στις 23 Απριλίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κυοφορούμενη εδώ και καιρό επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

