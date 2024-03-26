Οι Χούθι λένε ότι εξαπέλυσαν έξι επιθέσεις εναντίον πλοίων και «ισραηλινών στόχων»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν έξι επιθέσεις τις τελευταίες 72 ώρες, στοχεύοντας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με βαλλιστικούς πυραύλους πλοία στα ανοιχτά της Υεμένης αλλά και «ισραηλινούς στόχους».

Οι αντάρτες πραγματοποίησαν «έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις τις τελευταίες 72 ώρες με μεγάλο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και δρόνων» ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, στο στόχαστρο μπήκαν τέσσερα πλοία: το αμερικανικό Maersk Saratoga στον Κόλπο του Άντεν, το αμερικανικό Apl Detroit και το βρετανικό Huang Pu στην Ερυθρά Θάλασσα και το Pretty Lady που κατευθυνόταν «στην κατεχόμενη Παλαιστίνη», εννοώντας το Ισραήλ. Ο κολοσσός θαλασσίων μεταφορών Maersk διέψευσε ωστόσο ότι το πλοίο Saratoga δέχτηκε επίθεση.

«Η πολεμική αεροπορία στόχευσε δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά στην Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι έγινε και μια άλλη επίθεση εναντίον «ισραηλινών στόχων στην περιοχή Ουμ αλ Ρασράχ, στη νότια κατεχόμενη Παλαιστίνη».

Από τον Νοέμβριο οι Χούθι πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών και, μερικές φορές και εναντίον στρατιωτικών πλοίων, στα ανοιχτά της Υεμένης. Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επέλεξαν να αποφεύγουν αυτή τη ζώνη από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

