Συμμετοχή Ελλάδας σε διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών στο Λονδίνο

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Άνοιξε τις πύλες της τη Δευτέρα στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου η τριήμερη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών INTERNATIONAL FOOD & DRINK EVENT 2024 (https://www.ife.co.uk/).

Στο κοινό ελληνικό περίπτερο, υπό τη διοργάνωση της Promo Solution, συμμετέχουν 17 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Επιμελητηρίου Λάρισας και Βορείου Αιγαίου. Επιπλέον, δύο εταιρείες συμμετέχουν με αυτόνομα περίπτερα.



Ειδικότερα, οι ελληνικές συμμετοχές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εταιρίες:

στο Περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

1. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ «ΜΕΛΙΤΤΕΑΣ» (μέλι)

2. ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (φυσικά συμπληρώματα διατροφής)

3. ΚΕΝΤΡΗΣ ΑΕ (ελιές, θαλασσινά, antipasti, μαρμελάδες, σάλτσες)

4. Mouriki Greek Premium Honey (μέλι)

στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης:

1. ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου (ρόδι)

2. ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε. (αλίπαστα ψάρια)

3. ΝΕΚΤΑΡ ΚΑΙ ΑΜΒΡΟΣΙΑ (μελισσοκομικά προϊόντα)

4. CHRISANTHIDIS (προϊόντα αρτο-ζαχαροπλαστικής)

στο Περίπτερο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

1. OL'EVE FAMILY ESTATE & PRODUCTS (μέλι, ελιές και ελαιόλαδο, υπερτροφές, αποξηραμένα φρούτα και σνακ)

2. ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ (τυροκομικά προϊόντα)

3. ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΡΕΛΗ 5 GENERATIONS (βιολογικό ελαιόλαδο)

4. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ελαιόλαδο)

5. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ (ελαιόλαδο)

6. VAKAKIS WINES (οίνος)

7. MEDINA

στο Περίπτερο του Επιμελητηρίου Λάρισας:

1. AVRAMOULIS BROS (τυροκομικά προϊόντα),

2. FARMHOUSE SA (ελιές και λαχανικά)

σε εταιρικά περίπτερα:

1. ΚΟΝΒΑ S.A. (θαλασσινά),

2. KAFEA TERRA UK LTD (είδη καφέ)

