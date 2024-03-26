Την Βρετανία και τις ΗΠΑ (τις δύο χώρες που στις αρχές Μαρτίου είχαν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για τη Μόσχα) καθώς και το Κίεβο υπέδειξε σήμερα ως ενορχηστρωτές της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης την περασμένη Παρασκευή στο Crocus City Hall της Μόσχας, ο επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών (FSB), Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο RIA ανέφερε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και η Ουκρανία «χρειάζονταν» την επίθεση για να σπείρουν τον πανικό στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το RIA, όταν ο Μπόρτνικοφ ρωτήθηκε εάν οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ουκρανία βρίσκονται πίσω από την επίθεση (την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος), αυτός απάντησε: «Νομίζουμε ότι ναι».

Παράλληλα, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία είναι «φυσικά» πίσω από την επίθεση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 139 άνθρωποι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος SHOT δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο ένας δημοσιογράφος ρωτάει τον Πατρούσεφ «ISIS ή Ουκρανία;».

«Φυσικά Ουκρανία», απαντά ο Πατρούσεφ.

Ωστόσο το Κρεμλίνο αρνείται να πει επισήμως αν πιστεύει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ουκρανική ηγεσία και την επίθεση της Παρασκευής, δηλώνοντας μόνο πως η έρευνα συνεχίζεται.

Ερωτηθείς στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αν υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην Ουκρανία και την επίθεση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σ' αυτά που έχουν ήδη λεχθεί για το θέμα».

Ο Πούτιν έχει δηλώσει πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές, όμως δήλωσε επίσης ότι οι δράστες αποπειράθηκαν να διαφύγουν στην Ουκρανία μετά την επίθεσή τους στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει πως έχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες για την επίθεση ευθύνεται ο αφγανικός κλάδος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, το Ισλαμικό Κράτος Χορασάν (ISIS-K), όμως οι ρωσικές αρχές δεν έχουν αποδεχθεί δημοσίως το ρόλο της εν λόγω οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

