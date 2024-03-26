Ψευδείς χαρακτήρισε την Τρίτη το Κίεβο τις νέες κατηγορίες που διατύπωσε σήμερα ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι η Ουκρανία ευθύνεται για την επίθεση της Παρασκευής σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας.

«Υπάρχουν αδιάσειστα γεγονότα, κοινή (σε διάφορες χώρες) κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών, πλήρης δυσπιστία ακόμη και από ουδέτερες χώρες για το "ουκρανικό ίχνος στην τρομοκρατική επίθεση". Τα ψέματα διαδίδονται από επίσημα χείλη από τον (γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι) Πατρούσεφ, και μετά από τον "διευθυντή της FSB" (Αλεξάντρ) Μπόρτνικοφ», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.



Once again. This is now chronic. There are irrefutable facts, common (in different countries) understanding of causes and consequences, complete disbelief even by neutral countries in the "Ukrainian trace in the terrorist attack in Crocus City Hall". And nevertheless, after… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2024

Την Βρετανία και τις ΗΠΑ (τις δύο χώρες που στις αρχές Μαρτίου είχαν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία για τη Μόσχα) καθώς και το Κίεβο υπέδειξε νωρίτερα σήμερα ως ενορχηστρωτές της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης την περασμένη Παρασκευή στο Crocus City Hall της Μόσχας, ο επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών (FSB), Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο RIA ανέφερε ότι οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και η Ουκρανία «χρειάζονταν» την επίθεση για να σπείρουν τον πανικό στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

