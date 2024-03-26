Ουκρανία: Σε «δύσκολη κατάσταση» ο ουκρανικός στρατός στο μέτωπο του Τσάσιβ Γιαρ

Οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε «δύσκολη» κατάσταση κοντά στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ όπου η Ρωσία επικεντρώνει τις επιχειρήσεις της, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Τους τελευταίους μήνες η Μόσχα κάνει πρόοδο στο μέτωπο, πιέζοντας ακόμη περισσότερο το Κίεβο, το οποίο αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών από αυτά με τα οποία το εφοδιάζουν οι δυτικοί σύμμαχοί του.

«Η κατάσταση όσον αφορά το Τσάσιβ Γιαρ είναι δύσκολη και τεταμένη και αυτή δεν είναι η πρώτη ημέρα» που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είπε ο Όλεχ Καλάσνικοφ, ο εκπρόσωπος Τύπου της 26ης ταξιαρχίας πυροβολικού. «Σήμερα είναι στο επίκεντρο των επιθετικών ενεργειών του εχθρού. (Οι ρωσικές δυνάμεις) προσπαθούν να διασπάσουν την άμυνά μας για να φτάσουν στο Τσάσιβ Γιαρ», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Καλάσνικοφ, η Ρωσία εντείνει τη χρήση ισχυρών τηλεκατευθυνόμενων βομβών στη ζώνη αυτή και «τις εκτοξεύει σε κατοικημένες ζώνες και στις οχυρωμένες θέσεις μας».

Η Ουκρανία αμύνεται εδώ και πολλούς μήνες λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Η βοήθεια, ύψους 60 δισεκ. δολαρίων, που υποσχέθηκε η Ουάσινγκτον, έχει μπλοκαριστεί από το Κογκρέσο λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών.

Ο διοικητής των χερσαίων ουκρανικών δυνάμεων είπε την Παρασκευή ότι είναι «πιθανή» μια εαρινή επίθεση από τη Ρωσία με τη συμμετοχή 100.000 ανδρών, σχολιάζοντας ότι αυτό θα ήταν «το πιο δυσοίωνο σενάριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.