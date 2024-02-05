Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της ακροδεξιάς και του AfD

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα κατά της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής πολιτικής και του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στην Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο του κύματος διαμαρτυριών κατά του εξτρεμισμού στην χώρα.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στην σημερινή συγκέντρωση στη Φρανκφούρτη συμμετείχαν περίπου 12.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για περισσότερους από 25.000.

Πάνω από 130 οργανώσεις -μεταξύ των οποίων εταιρείες, συνδικάτα, θρησκευτικές ομάδες, τοπικοί σύλλογοι και πολιτικά κόμματα- ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλαλητηρίου.

Το κύμα διαμαρτυρίας σε όλη τη Γερμανία, το οποίο έχει φέρει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά των ακροδεξιών εξτρεμιστών, προκλήθηκε μετά τις αποκαλύψεις ότι στελέχη της AfD συμμετείχαν σε ιδιωτική συνάντηση στο Πότσνταμ τον Νοέμβριο με ακροδεξιούς εξτρεμιστές προκειμένου να συζητήσουν στρατηγικές για την εκδίωξη των μεταναστών από τη χώρα.

