Αντιμέτωπη με την φυλακή η διάσημη «γκουρού» του σεξ και της γυναικείας ικανοποίησης, Nicole Daedone

Ανάμεσα στις επώνυμες που υποστήριζαν την εταιρία της είναι Γκουίνεθ Πάλτροου και η Κλόε Καρντάσιαν - Η Daedone κατηγορείται για ίδρυση σεξουαλικής αίρεσης

Nicole Daedone

Το 2004 δύο γυναίκες ίδρυσαν στο Σαν Φρανσίσκο την OneTaste, μία «σχολή» γυναικείας «σεξουαλικής ευεξίας», με μαθήματα γιόγκας και βουδιστικών πρακτικών διαλογισμού «για να γίνει ο οργασμός, η σύνδεση και ο αισθησιασμός πιο βιώσιμοι».

Μέσα στα επόμενα χρόνια η επιχείρηση άνθησε και προσέλκυσε χιλιάδες γυναίκες, ακόμα και επώνυμες, όπως η  Γκουίνεθ Πάλτροου.και  η Κλόε Καρντάσιαν, που υποστήριζαν – έστω και με το αζημίωτο – την OneTaste. 

Σήμερα όμως, συμφωνα με την NYPost, οι δύο επιχειρηματίες Nicole Daedone, 56 ετών, και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλός της, Rachel Cherwitz, 43 ετών, βρίσκονται αντιμέτωπες με την δικαιοσύνη, με βαριές κατηγορίες όπως η ίδρυση αίρεσης, που κακοποιούσε σεξουαλικά τους εργαζόμενους και οδηγούσε στην χρεοκοπία τους πελάτες-οπαδούς της.

Nicole Daedone

Η έρευνα του FBIξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 μετά από καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση και χειραγώγηση. 

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν τον Ιούνιο του 2023 και κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύτηκαν ευάλωτους καταναλωτές υποσχόμενες «επούλωση σεξουαλικών τραυμάτων» και στη συνέχεια ανάγκασαν τα μέλη της σχολής να χρεωθούν, για να πληρώσουν τα μαθήματα.

Η Daedone κατηγορείται, επίσης, ότι παρακρατούσε μισθούς από τους υπαλλήλους και τους υπέβαλλε σε «οικονομική, σεξουαλική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, παρακολούθηση, κατήχηση και εκφοβισμό».

Εάν κριθούν ένοχες από την δικαιοσύνη στο Λος Αντζελες, μπορεί να αντιμετωπίσουν πολυετή φυλάκιση.

Επίσης, έχουν μηνυθεί και σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν από μια πρώην εργαζόμενη, που τις κατηγορεί ότι την εμπορεύονταν για σεξ, προκειμένου να κερδίσουν πελάτες στην «OneTaste».

Πηγή: skai.gr

