Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ευχαρίστησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας για την επίθεσή τους αυτόν τον μήνα εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας πως κατέδειξαν την ισχύ της ανεξάρτητα από το πόσοι στόχοι επλήγησαν, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

Στην πρώτη απευθείας επίθεσή του στο Ισραήλ, το Ιράν εξαπέλυσε στις 13 Απριλίου περισσότερους από 300 πυραύλους και drones σε αντίποινα όπως είπε για το φονικό πλήγμα που φέρεται να πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον του συγκροτήματος της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Οι περισσότεροι από τους πυραύλους και τα drones καταρρίφθηκαν από το Ισραήλ και τους συμμάχους του και η επίθεση προκάλεσε περιορισμένες ζημιές στο Ισραήλ.

"Το πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και το πόσοι από αυτούς έπληξαν τον στόχο τους δεν είναι το πρωταρχικό ερώτημα, αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι πως το Ιράν κατέδειξε την ισχύ του κατά την επιχείρηση", δήλωσε σήμερα ο Χαμενεΐ.

Νωρίς προχθές, Παρασκευή, εκρήξεις ακούστηκαν στην ιρανική πόλη Ισφαχάν σε αυτό που πηγές είπαν πως ήταν μια ισραηλινή επίθεση, όμως η Τεχεράνη υποβάθμισε το συμβάν και είπε πως δεν έχει σχέδια για αντίποινα -- μια απάντηση που φάνηκε μετρημένη προκειμένου να αποφευχθεί ο πόλεμος σε όλη την περιοχή.

"Στην πρόσφατη επιχείρηση, οι ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη", πρόσθεσε ο Χαμενεΐ, καλώντας τους στρατιωτικούς αξιωματούχους να "αναζητούν αδιάκοπα τη στρατιωτική καινοτομία και να μαθαίνουν τις τακτικές του εχθρού".

Πηγή: skai.gr

