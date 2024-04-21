Στο βόρειο Κόσοβο διεξάγεται δημοψήφισμα για την αποπομπή των δημάρχων σε τέσσερεις δήμους, όπου οι Σέρβοι αποτελούν την πλειονότητα στον πληθυσμό.

Οι δήμαρχοι στους αποκαλούμενους σερβικούς δήμους, Βόρεια Μιτρόβιτσα, Λεποσάβιτς, Ζούμπιν Πότοκ και Ζβέτσαν εξελέγησαν τον Απρίλιο του 2023, στις εκλογές τις οποίες μποϋκοτάρισαν οι Σέρβοι και έτσι η συμμετοχή κυμάνθηκε περίπου στο 3%.

Και οι τέσσερεις δήμαρχοι είναι Αλβανοί.

Σε αποχή κάλεσε τους ψηφοφόρους η «Σερβική λίστα», το μεγαλύτερο κόμμα των Σέρβων που ελέγχεται από το Βελιγράδι.

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι των Σέρβων στο Κόσοβο ισχυρίζονται ότι δεν πληρούνται οι δημοκρατικές συνθήκες για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

Οι Σέρβοι αλλά και ο διεθνής παράγοντας αμφισβήτησαν την εγκυρότητα των εκλογών εξαιτίας της μικρής συμμετοχής των ψηφοφόρων και ζητούσαν την επανάληψη τους.

Τα σερβικά κόμματα οργάνωσαν συγκέντρωση υπογραφών με αίτημα την αποπομπή των δημάρχων. Η κυβέρνηση του Κοσόβου αναγκάστηκε να υποχωρήσει και προκήρυξε δημοψήφισμα.

Οι πολιτικοί εκπρόσωποι των Σέρβων ωστόσο αποφάσισαν να απέχουν καταγγέλλοντας ότι έγιναν παράνομες εγγραφές ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι Σέρβοι ψηφοφόροι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για μποϋκοτάζ του δημοψηφίσματος.

Η συμμετοχή, όπως αναφέρουν σερβικά ΜΜΕ, είναι σχεδόν ανύπαρκτη στα περισσότερα εκλογικά τμήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

