Παραλίγο τραγωδία το βράδυ ανήμερα του Πάσχα στον Άγιο Στέφανο Δομοκού, όταν υποχώρησε η σιδερένια πόρτα του σχολείου και πλάκωσε νήπιο.

Όπως κατέγραψε το LamiaReport, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 8:00’, όταν το 6χρονο παιδί που έπαιζε με το πατίνι του, πλησίασε και προσπάθησε να ανοίξει τη σιδερένια πόρτα.

Η μεγάλη πόρτα υποχώρησε και χτύπησε το παιδί στην πλάτη, ενώ πλάκωσε το πατίνι, ενώ στο σημείο έμεινε και το μπουφάν του.

Ευτυχώς το παιδί έπαθε μόνο μελανιές στην πλάτη. «Είχαμε πραγματικά άγιο», λένε οι δικοί του «γιατί η πόρτα θα μπορούσε ακόμη και να το σκότωνε», σημειώνουν σοκαρισμένοι μην μπορώντας να πιστέψουν πως από τη μία στιγμή στην άλλη το παιχνίδι παραλίγο να καταλήξει σε δράμα.

Πηγή: skai.gr

