Σε ανοιχτά αναγνωστήρια έχουν μετατραπεί κεντρικές πλατείες στη Σεούλ, στα οποία οι κάτοικοι μπορούν να διαβάσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και να απολαύσουν τον ήλιο.

Για δεύτερη χρονιά με πρωτοβουλία της Μητροπολιτικής Αρχής της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας υλοποιείται η δράση «Υπαίθρια Βιβλιοθήκη της Σεούλ» με 3.000 βιβλία να διατίθενται στους επισκέπτες για ανάγνωση, όπως επίσης πολυθρόνες πουφ, χαλάκια για πικνικ και ομπρέλες.

Οι κάτοικοι μπορούν να συμμετέχουν και σε δράσεις που συνδέονται με τα βιβλία, όπως εκδηλώσεις με θέμα το κάμπινγκ και το περιβάλλον και πικνίκ με φόντο το βουνό Μπουγκασκάν και το παλάτι Γκιόνγκμποκουνγκ.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με τη δημιουργία μιας υπαίθριας βιβλιοθήκης στην πλατεία μπροστά από τη Βιβλιοθήκη της πόλης επιτρέποντας στους επισκέπτες να συνδεθούν με τη φύση και να εκτιμήσουν την αξία της.

Η «Υπαίθρια Βιβλιοθήκη της Σεούλ» διοργανώθηκε πέρσι πρώτη φορά στην πλατεία Seoul και συμμετείχαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Φέτος επεκτάθηκε και στην πλατεία Gwanghwamun και στις όχθες του ποταμού Cheonggyecheon και θα πραγματοποιειεται από τις 18 Απριλίου έως τις 10 Νοεμβρίου κάθε Πέμπτη έως Κυριακή.

Τα καθημερινά προγράμματα επικεντρώνονται σε εργαζόμενους και τα προγράμματα του Σαββατοκύριακου σε οικογένειες και περιλαμβάνουν συνεδρίες γιόγκα, αναγνώσεις κλασικής λογοτεχνίας και μαθήματα ποίησης και δραστηριότητες για παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.