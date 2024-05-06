Viral το βίντεο της Άννας Βίσση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Tiktok

Η Άννα Βίσση, δείχνει να απολαμβάνει την ενασχόλησή της με τα social media και ειδικότερα με το TikTok, όπου μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητά της.

Πρόσφατα, η Βίσση μας έδωσε μια γεύση από μια ευχάριστη στιγμή σε εστιατόριο, όπου βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον επίσης δημοφιλή καλλιτέχνη, Κωνσταντίνο Άργυρο.

Το περιστατικό που κέντρισε την προσοχή είχε να κάνει με ένα χιουμοριστικό σχόλιο του Άργυρου για το γλυκό που είχε παραγγείλει η Βίσση. «Άννα, το τρως το γλυκό ε;» ρώτησε ο Άργυρος, με την Βίσση να απαντά με τον χαρακτηριστικό της επικό και ευφυή τρόπο, «Ρεπό έχω αγάπη, ρεπό».

Η απάντησή της όχι μόνο αποκάλυψε την ελαφρά διάθεση της στιγμής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη διατροφή της τις ημέρες που έχει ρεπό.

Αυτή η ανεπιτήδευτη αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αγαπημένων καλλιτεχνών έδειξε μια πιο οικεία και χαλαρή πλευρά τους, προσφέροντας στους θαυμαστές μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: skai.gr

