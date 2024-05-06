Tι γνωρίζουμε για το φερόμενο ειδύλλιο μεταξύ Shakira και Lucine Laviscount

Ο Lucien Laviscount, γνωστός για τον ρόλο του στην δημοφιλή σειρά «Emily in Paris», φαίνεται να απολαμβάνει τις φήμες γύρω από την πιθανή σχέση του με την κολομβιανή σούπερ σταρ Shakira.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Puntería», στο οποίο η Shakira συνεργάζεται με την Cardi B, και φαίνεται πως η σπίθα ανάμεσά τους άναψε από τότε.

Πρόσφατα, ο Laviscount βρέθηκε στη Νέα Υόρκη όπου και στήριξε τη Shakira κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην Times Square, κάτι που ενίσχυσε τις φήμες για τον δεσμό τους. Σύμφωνα με πηγές, οι δυο τους συνέχισαν τη βραδιά τους με ένα ρομαντικό δείπνο, ενώ ο Laviscount δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό του για τη Shakira, αναφέροντας ότι είναι «Η πιο όμορφη γυναίκα».

Παρόλα αυτά, πηγές κοντά στην καλλιτέχνιδα υποστηρίζουν ότι η σχέση δεν είναι τόσο σοβαρή και επισημαίνουν ότι η Shakira έχει επικεντρώσει τη ζωή της στο Μαϊάμι μετά τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Gerard Piqué.

Μένει να δούμε εάν αυτό το ειδύλλιο θα αναπτυχθεί περαιτέρω ή αν θα παραμείνει μέρος της λάμψης και του μυστηρίου που συχνά περιβάλλει την καριέρα των διασήμων.

