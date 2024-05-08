Ο Α΄ Ημιτελικός του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την εντυπωσιακή σκηνή του Μalmö Arena της Σουηδίας.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (με τυχαία σειρά) είναι η Κύπρος, η Ουκρανία, η Σερβία, η Λιθουανία, η Ιρλανδία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο.

Ο φετινός διαγωνισμός ξεκίνησε με την Ελένη Φουρέιρα ντυμένη με μία χρυσή δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη να ερμηνεύει το «Fuego», υπενθυμίζοντας σε όλο τον κόσμο το υπέροχο τραγούδι που κατέκτησε την 2η θέση το 2018 και βρέθηκε για πρώτη φορά τόσο κοντά στην κορυφή η Κύπρος.

Στη συνέχεια, πήραν την σκυτάλη ο Eric Saade τραγουδώντας το «Popular» που χάρισε στη Σουηδία την τρίτη θέση το 2011 και η Ισπανίδα Chanel που παρουσίασε ξανά το «SloMo» το οποίο εξασφάλισε επίσης την τρίτη θέση το 2022. Παρουσιάστριες του φετινού διαγωνισμού είναι η τραγουδίστρια - κωμικός Πέτρα Μιάντε (Petra Mede) και η ηθοποιός Μόλιν 'Ακερμαν (Malin Åkerman) οι οποίες ντυμένες σε αποχρώσεις ροζ και πορτοκαλί καλωσόρισαν τους εκατομμύρια θαυμαστές της μεγάλης γιορτής.

Η Κύπρος άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος με την 17χρονη Silia Capsis να εντυπωσιάζει σε ρυθμούς «Liar» του Δημήτρη Κοντόπουλου και της Elke Tiel. Συνοδευόμενη από τέσσερεις χορευτές ανέβηκε στη σκηνή του Μalmö Arena ντυμένη στα λευκά δια χειρός Στέλιου Κουδουνάρη.

Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την καταξιωμένη ερμηνεύτρια και δημιουργό Μαρίνα Σάττι η οποία από την 3η θέση θα παρουσιάσει το πολυσυζητημένο «ZARI».

Ο μεγάλος τελικός αναμένεται το Σάββατο 11 Μαΐου με τον Θανάση Αλευρά και o Ζερόμ Καλούτα να σχολιάζουν όπως και στους δύο ημιτελικούς για την ελληνική τηλεόραση την μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.