"Όλες οι πλευρές" συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, "συμφωνούν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων" για μια εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μετέδωσε χθες Τρίτη το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, που πρόσκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενο "υψηλόβαθμο αξιωματούχο", εν μέσω των νέων συνομιλιών που διεξάγονται στο Κάιρο σήμερα, την επομένη της αποδοχής από τη Χαμάς πρότασης για κατάπαυση του πυρός που κατέθεσαν η Αίγυπτος και το Κατάρ.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή ανέφερε ότι διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν συνομιλίες στο Κάιρο με τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ισραηλινή αντιπροσωπεία να "συνεχίσει να είναι άκαμπτη ως προς τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την απελευθέρωση" των ομήρων, καθώς και για τις "βασικές" προϋποθέσεις για την εγγύηση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι έγιναν χθες το βράδυ αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα.

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι συνομιλίες αυτές "θα μπορούσαν να είναι η τελευταία ευκαιρία για να επιστρέψουν ζωντανοί οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι".

Σύμφωνα με τον δεύτερο στην ιεραρχία του πολιτικού σκέλους της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, η πρόταση που έγινε δεκτή από το κίνημά του περιλαμβάνει τρεις φάσεις, η καθεμιά διαρκεί 42 ημέρες, και περιλαμβάνει την ισραηλινή αποχώρηση από το παλαιστινιακό έδαφος, την επιστροφή των εκτοπισμένων και την ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και Παλαιστίνιων φυλακισμένων στο Ισραήλ, με στόχο τη "μόνιμη κατάπαυση του πυρός".

Το Ισραήλ αντιτάσσεται επί του παρόντος σε μια κατάπαυση του πυρός όσο η Χαμάς, η οποία έχει την εξουσία στη Γάζα από το 2007, δεν έχει ηττηθεί.

Το ισλαμιστικό κίνημα, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά του απαιτεί οριστική κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.