Το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ανώτατο Δικαστήριο την Τετάρτη ίσως να αποτελεί μία από τις πιο προκλητικές τακτικές καθυστέρησης μέχρι σήμερα, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Ειδικότερα, ο Τραμπ προέτρεψε το ανώτατο δικαστήριο να μην εξετάσει την υπόθεση ασυλίας του από την ομοσπονδιακή δίωξη για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ενώ ήταν στην εξουσία σε μία τελευταία του προσπάθεια να καθοδηγήσει το νομικό σύστημα.

Η κίνηση απηχούσε τη νομική στρατηγική του Τραμπ σε όλες τις ποινικές υποθέσεις του μέχρι σήμερα , να καθυστερήσει τη διαδικασία, ιδανικά μετά τις εκλογές του 2024.

Η κίνηση του πρώην προέδρου έρχεται σε λιγότερο από μία ημέρα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κολοράντο η οποία απαγορεύει στον Τραμπ να συμμετάσχει στο προκριματικό ψηφοδέλτιο της πολιτείας, μια απόφαση για την οποία αναμένεται επίσης να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει το επόμενο έτος εάν ο Τραμπ μπορεί να διωχθεί για εγκλήματα που διαπράχθηκαν μετά τις εκλογές του 2020 και εάν οι ενέργειες που έκανε στην εξουσία μπορούν να τον εμποδίσουν να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές.

Είναι ακριβώς το είδος του χάους όπου ο Τραμπ ευδοκιμεί - και βρίσκει έναν τρόπο να ανατρέψει τα πάντα προς όφελός του, αναφέρει στο άρθρο του το CNN.

«Τρέφεται με παράπονα όπως η φωτιά τρέφεται με οξυγόνο. Και αυτό θα καταλήξει ως ένα παράπονο που τον βοηθά», είπε στον Τζέικ Τάπερ του CNN ο πρώην γενικός εισαγγελέας του Τραμπ, Μπιλ Μπαρ, ο οποίος αντιτίθεται στην υποψηφιότητα του Τραμπ για τις εκλογές του 2024.

Την Τετάρτη, οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ να παρακάμψει το ομοσπονδιακό εφετείο και να αναλάβει την υπόθεση αποφασίζοντας εάν ο Τραμπ, ως πρόεδρος, έχει ασυλία για τις κατηγορίες που σχετίζονται με προσπάθειες υπονόμευσης εκλογών μετά την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν το 2020. Πρόκειται για μια απόφαση που θα μπορούσε τελικά να διαμορφώσει τη νομική μοίρα του πρώην προέδρου.

Η ταχύτητα με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναλάβει την υπόθεση, η οποία έχει διακοπεί ενώ κρίνεται το ζήτημα της ασυλίας, θα καθορίσει εάν η υπόθεση θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024, λίγο πριν από τη Σούπερ Τρίτη, όπως έχει σχεδιάσει η δικαστής Tanya Chutkan - ή εάν η υπόθεση παίρνει αναβολή για πιο κοντά ή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απευθύνεται στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μετά την εκλογική του ήττα το 2020, ζήτησε από τους δικαστές – τρεις από τους οποίους διόρισε – να βοηθήσουν στην ανατροπή της ήττας του και εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του όταν απέρριψαν γρήγορα μια αγωγή που αμφισβητούσε τα εκλογικά αποτελέσματα.

Τώρα ο Τραμπ, που προηγείται για την υποψηφιότητα του GOP, ζητά τη βοήθεια του Ανώτατου Δικαστηρίου στην εκστρατεία του για το 2024 - λίγες εβδομάδες πριν τις προκριματικές εκλογές. Η διπλή δίκη Τραμπ φέρνει το δικαστήριο –και τη χώρα– σε μια άνευ προηγουμένου χαοτική θέση που είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει τους αντιρρησίες ανεξάρτητα από το πώς θα αποφασίσει το δικαστήριο.

Η απόφαση του Κολοράντο, όπου η πλειοψηφία με 4-3 αποφάσισε ότι ο Τραμπ συμμετείχε στην εξέγερση και δεν μπορεί να συμμετάσχει στο προκριματικό ψηφοδέλτιο της πολιτείας λόγω της 14ης τροποποίησης του Συντάγματος, επισκίασε για άλλη μια φορά οποιαδήποτε άλλη είδηση που αφορούσε τις προκριματικές εκλογές του GOP.

Είναι το ίδιο σενάριο που διαδραματίστηκε μετά από κάθε κατηγορία εκ των τεσσάρων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο Τραμπ, υπονομεύοντας οποιαδήποτε απόπειρα από τους αντιπάλους του να κερδίσει τα φώτα της δημοσιότητας.

Μερικοί από τους αντιπάλους του Τραμπ χρησιμοποίησαν επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα της υποψηφιότητας του Τραμπ, αλλά για άλλη μια φορά συσπειρώθηκαν για την υπεράσπισή του απένξαντι στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Ακόμη και ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι, ο οποίος υπερασπίστηκε τις κατηγορίες του ειδικού εισαγγελέα κατά του Τραμπ, είπε ότι τα δικαστήρια δεν πρέπει να αποφασίζουν για την εκλογική μοίρα του Τραμπ , οι ψηφοφόροι θα πρέπει να αποφασίζουν.

Από την πλευρά του, ο Μπάιντεν δεν στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση του Κολοράντο την Τετάρτη, αλλά άδραξε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον Τραμπ ότι συμμετείχε σε μια εξέγερση.

Τα σχόλια του προέδρου υπενθύμισαν ότι το 2020 θα μονοπωλήσει την αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο υποψήφιους για την προεδρία ακόμα κι αν στο επικεντρο των προεκλογικών τους εκστρατειών ήταν άλλα ζητήματα.

«Νομίζω ότι είναι αυτονόητο» ότι ο Τραμπ εσυμμετείχε στην εξέγερση, είπε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Μιλγουόκι την Τετάρτη.

«Είτε εφαρμοστεί η 14η τροποποίηση, θα αφήσω το δικαστήριο να λάβει αυτή την απόφαση», είπε ο Μπάιντεν. «Αλλά σίγουρα υποστήριξε μια εξέγερση. Δεν τίθεται θέμα σχετικά. Κανένα. Μηδέν.»



