Εικόνες δείχνουν κύματα λάβας ύψους 100 μέτρων να ξεπηδούν από μια κορυφογραμμή μετά την έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία.

TAKE A LOOK: This is after a volcano in Iceland erupted following weeks of earthquakes. (Credit: Icelandic Coast Guard / SCI + TECH /TMX) pic.twitter.com/lRYxemmYj6 December 20, 2023

RAGNARÖK – Watch this video of the Icelandic Coast Guard who flew over

the eruption outside Grindavik.



— TheRealLaine (@thereallaine) December 20, 2023

After weeks of reported earthquakes, a volcano has erupted in southwestern Iceland, spewing lava and smoke into the sky.



Photos captured on Tuesday by the Icelandic Coast Guard via TMX. pic.twitter.com/lpkkpI7FIY — AccuWeather (@accuweather) December 20, 2023

«Η έκρηξη ξεκίνησε βόρεια του Grindavíkby Hagafell», ανέφερε το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο της χώρας.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας είπε ότι οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει ότι η ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία θα μπορούσε να συνεχιστεί για μήνες.

Ο Bjarni Benediktsson πρόσθεσε ότι η έκρηξη τη Δευτέρα ήταν «πολύ μεγαλύτερη» από αυτές που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, τις οποίες περιέγραψε ως «ωραίες τουριστικές εκρήξεις».

Ο χάρτης κινδύνου ενημερώθηκε - Μειώνεται ο κίνδυνος ανοίγματος νέων κρατήρων κοντά στο Grindavik

Το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο ενημέρωσε τον χάρτη αξιολόγησης κινδύνου. Φαίνεται ότι έχει μειωθεί η πιθανότητα ανοίγματος νέων ηφαιστειακών «κρατήρων» κοντά στην εκκενωμένη πόλη Grindavik.

Ο νέος χάρτης κινδύνου θα ισχύει έως τις 28 Δεκεμβρίου, εκτός εάν υπάρξει νέα ενημέρωση.

«Το Ισλανδικό Μετεωρολογικό Γραφείο (IMO) εκτιμά ότι η πιθανότητα να σχηματιστεί μια νέα έκρηξη χωρίς προειδοποίηση κοντά στο Grindavik έχει μειωθεί», είπαν, αναφέροντας ότι η έκρηξη παρέμεινε σταθερή την Τετάρτη.

Πρόσθεσαν: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που η πιθανότητα σχηματισμού αερισμού στην περιοχή 4 έχει μειωθεί, το επίπεδο κινδύνου σε αυτήν την περιοχή θεωρείται ωστόσο σημαντικό.

«Αν και η δραστηριότητα έχει μειωθεί από την έναρξη της έκρηξης, η ένταση της έκρηξης εξακολουθεί να είναι σημαντική και συγκρίσιμη με τις εκρήξεις στο Fagradalsfjall».

