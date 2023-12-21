Η ισραηλινή αστυνομία ανέκρινε περίπου 20 δεσμοφύλακες στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο Παλαιστίνιου κρατουμένου, ο οποίος φέρεται να πέθανε από βία που υπέστη, ανέφεραν σήμερα ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, ο Τάερ Αμπού Άσαμπ, 38 ετών, από την πόλη Καλκίλια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, πέθανε τον Νοέμβριο αφού χτυπήθηκε από δεσμοφύλακες στη φυλακή του νοτίου Ισραήλ όπου κρατείτο.

"Αυτή την εβδομάδα, 19 δεσμοφύλακες ανακρίθηκαν (...) και, στο τέλος της ανάκρισής τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η έρευνα αφορούσε ένα "φερόμενο ως βίαιο επεισόδιο που συνέβη πριν από περίπου έναν μήνα σε μια φυλακή στο νότιο τμήμα της χώρας".

Αρνήθηκε να πει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος των σωφρονιστικών αρχών δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, το πτώμα του Τάερ Αμπού Άσαμπ, που συνδέεται με τη Φάταχ, το κόμμα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, και ο οποίος εξέτιε ποινή 25ετούς κάθειρξης, βρέθηκε στο κελί του.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, τα αποτελέσματα της νεκροψίας δεν επέτρεψαν να καθοριστεί αν η φερόμενη βία των δεσμοφυλάκων του ήταν η αιτία του θανάτου του.

Όμως η Δημόσια Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (PCATI) εκτίμησε σε μια ανακοίνωση πως η υπόθεση "εγείρει σοβαρές υποψίες για μετατροπή της ισραηλινής υπηρεσίας φυλακών (IPS) από έναν επαγγελματικό οργανισμό φυλάκισης σε εκδικητική και τιμωρητική δύναμη".

"Έξι κρατούμενοι έχουν ήδη πεθάνει στη φυλακή (...) Όλες οι περιπτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων και θανάτων πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο άμεσης έρευνας", προστίθεται στο κείμενο.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκιβρ κάλεσε από την πλευρά του, σε μια συνέντευξη στην Israel Hayom, να σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας των δεσμοφυλάκων μέχρι το τέλος της έρευνας.

"Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι φύλακες των φυλακών μας έχουν να κάνουν με ανθρώπινα σκουπίδια, με φονιάδες, που αντιπροσωπεύουν έναν κίνδυνο για την ασφάλεια", είπε στην εφημερίδα.

Στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, οι ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές ανακοίνωσαν αυστηροποίηση των συνθηκών κράτησης των Παλαιστίνιων κρατουμένων: δεν επιτρέπεται πλέον η έξοδος από τα κελιά --άρα τα επισκεπτήρια-- δεν επιτρέπονται οι αγορές από την καντίνα ούτε η τροφοδοσία από ηλεκτρικές πρίζες μέσα στα κελιά, και οι αιφνιδιαστικές έρευνες είναι πιο συχνές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Λέσχης Παλαιστινίων Κρατουμένων, ενός συλλόγου που υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, στις ισραηλινές φυλακές βρίσκονταν, στις αρχές Δεκεμβρίου, περίπου 7.800 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

