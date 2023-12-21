Ντόναλντ Τραμπ: Μετά τη δικαστική «βόμβα», πολιτικός σεισμός και ακραία πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Της Αθηνάς Παπακώστα

Θύελλα αντιδράσεων στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών, των Δημοκρατικών αλλά και την οργή του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ έχει πυροδοτήσει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σύμφωνα με την οποία ο τέως πρόεδρος της χώρας δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, εξαιτίας των πράξεών του μετά τις εκλογές του 2020.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο διέταξε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ να διαγραφεί από τα ψηφοδέλτια της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικανών στη συγκεκριμένη Πολιτεία, μέσω της οποίας θα αναδειχθεί ο υποψήφιος τους για τις προεδρικές εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2024.

Μολονότι το φαβορί για την κούρσα των Ρεπουμπλικανών δεν απάντησε ευθέως για το δικαστικό αυτό μπλόκο και επέλεξε να συνεχίσει την εμπρηστική ρητορική του από την Αϊόβα κατά των μεταναστών ανήρτησε, εν τέλει, στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, Truth Social, το οποίο και ελέγχει, «τι ντροπή για τη χώρα μας. Μία θλιβερή ημέρα για την Αμερική».

Από την πλευρά της, η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την απόφαση προκειμένου να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από τη βάση, όπως έχει ήδη κάνει και με τις υπόλοιπες δικαστικές περιπέτειες του τέως Αμερικανού προέδρου.

Και φυσικά, δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια αφού θα εκμεταλλευτεί το περιθώριο εφαρμογής της απόφασης μέχρι τις 4 Ιανουαρίου που έχει επιτρέψει το δικαστήριο του Κολοράντο και θα προσφύγει στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Εάν προλάβουν την προθεσμία της 4ης Ιανουαρίου η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ και οι υπεύθυνοι για τις εκλογές θα πρέπει να συμπεριλάβουν το όνομα του στα ψηφοδέλτια ωσότου παραληφθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει το επάνω χέρι καθώς, οι συντηρητικοί δικαστές διατηρούν καθαρή πλειοψηφία με τρεις εξ αυτών να έχουν διοριστεί απευθείας από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν, διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία είναι πάντα επικίνδυνο να προβλέψει κανείς την απόφαση του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας πόσο δε μάλλον τώρα που οι περισσότεροι μιλούν για αχαρτογράφητα νερά και μοιάζει δύσκολο να μαντέψει κανείς το πώς θα κινηθούν οι δικαστές κρίνοντας κανείς μόνο από την ιδεολογική τους τοποθέτηση.

Ανεξάρτητα από το αν θα επικυρωθεί η απόφαση του Κολοράντο ή όχι, η συζήτηση που ήδη άνοιξε στρέφει εκ νέου το βλέμμα στον εξονυχιστικό έλεγχο για την εμπλοκή Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Το δικαστήριο στο Κολοράντο αιτιολόγησε την απόφασή του εξηγώντας ότι οι προσπάθειες Τραμπ «να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 ισοδυναμούν με συμμετοχή σε εξέγερση, και το άρθρο 3 της 14ης τροπολογίας, που επικυρώθηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο, απαγορεύει στους εξεγερμένους να ασκούν ομοσπονδιακά αξιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας».

Από την πλευρά του, ο τέως Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι τα περισσότερα από τα 1.000 άτομα που συνελήφθησαν μετά την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων και των 600 που τελικά καταδικάστηκαν, είναι πολιτικοί κρατούμενοι και συνεχίζει στη νέα του προεκλογική εκστρατεία να υπαινίσσεται τα περί νοθείας στις εκλογές του 2020 - μια πεποίθηση η οποία υποκίνησε εξαρχής όσους πραγματοποίησαν την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Η πρώτη πράξη του αμερικανικού προεκλογικού δράματος σηκώνει αυλαία και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εξηγούν ότι η δικαστική απόφαση του Κολοράντο μπορεί να πυροδοτήσει ένα μπαράζ σχετικών αποφάσεων και από άλλες Πολιτείες καθώς οι νομικές συζητήσεις έχουν οδηγήσει σε προσφυγές στη Δικαιοσύνη αρκετών Πολιτειών. Από τις περίπου δεκαπέντε τέτοιες διαδικασίες σε διάφορες πολιτείες, δύο απορρίφθηκαν ήδη σε Μινεσότα και Μίσιγκαν με τη δικαιοσύνη του Κολοράντο να είναι η πρώτη που αποφάνθηκε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.

