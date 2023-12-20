Εκπρόσωπος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «αντιδημοκρατική» απόφαση που έλαβε χθες Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο, αποφαινόμενο πως ο Ρεπουμπλικάνος δεν δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα στις ΗΠΑ, εξαιτίας των πράξεών του την 6η Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που οπαδοί του επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο εξέδωσε εντελώς προβληματική απόφαση απόψε και θα προσφύγουμε γρήγορα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και θα ζητήσουμε να ανασταλεί αυτή η βαθιά αντιδημοκρατική απόφαση», τόνισε ο Στίβεν Τσανγκ σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κορυφαίος θεσμός της δικαιοσύνης του Κολοράντο αποφάνθηκε σε απόφασή του με οριακή πλειοψηφία (4-3) ότι ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, διατάσσοντας να αποσυρθεί το όνομά του από τα ψηφοδέλτια ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων στη συγκεκριμένη πολιτεία για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024. Έκρινε πως το Άρθρο 3 της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος είναι εφαρμοστέο στην υπόθεση του πρώην προέδρου.

Ο Κάρλος Σαμούρ, μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κολοράντο που μειοψήφησε, ανέφερε σε μακροσκελή γνωμοδότησή του πως η υπόθεση δεν αποτελούσε «δίκαιο» μηχανισμό για να κριθεί αν έπρεπε να στερηθεί ο κ. Τραμπ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, αφού δεν έχει καταδικαστεί για ανταρσία από τη δικαιοσύνη, κατά συνέπεια τού στερείται επίσης το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

«Ακόμη κι αν είμαστε πεπεισμένοι πως κάποιος υποψήφιος διέπραξε φρικτές πράξεις στο παρελθόν —ακόμη κι αν ενεχόταν σε ανταρσία, τολμώ να πω— πρέπει να υπάρξει τήρηση της νόμιμης διαδικασίας προτού να μπορούμε να αποφανθούμε πως το πρόσωπο αυτό δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι», εξήγησε ο δικαστής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος υποψήφιος για την προεδρία στην αμερικανική ιστορία που κρίθηκε από δικαστήριο πως δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα δυνάμει της εξ ορισμού σπάνια χρησιμοποιούμενης τροπολογίας αυτής.

Συνήγορος του Ρεπουμπλικάνου επιχειρηματολόγησε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο πως τα γεγονότα στο Καπιτώλιο δεν ήταν αρκετά σοβαρά για να χαρακτηριστούν ανταρσία ή στάση, ότι η ομιλία του πρώην προέδρου ενώπιον υποστηρικτών του στην Ουάσιγκτον πριν από την επίθεση προστατευόταν από το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, και ότι το δικαστήριο δεν είχε τη δικαιοδοσία να στερήσει από τον κ. Τραμπ, που έχει πελώριο προβάδισμα στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων κατά δημοσκοπήσεις, το δικαίωμα να είναι υποψήφιος.

Στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο οι συντηρητικοί δικαστές έχουν αποφασιστική πλειοψηφία (6-3)· τρία μέλη του έχουν άλλωστε διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.