Ο Τζο Μπάιντεν ανεβάζει τους τόνους και σκληραίνει εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Για καιρό, απέφευγε ακόμα και να προφέρει το όνομά του δημόσια.

Πλέον όμως ο Τζο Μπάιντεν σκληραίνει τον τόνο έναντι του προκατόχου του, χαρακτηρίζοντας τη ρητορική του αυταρχική και προσάπτοντάς του λεξιλόγιο που παραπέμπει «στη Γερμανία των χρόνων του 1930».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ασφαλώς υποστήριξε εξέγερση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι’ αυτό, απολύτως καμιά», είπε χθες Τετάρτη ο Δημοκρατικός νυν πρόεδρος, 81 ετών, ο οποίος διεκδικεί επίσης τη δεύτερη θητεία του.

Αναφερόταν στα πεπραγμένα του προκατόχου της όταν έγινε η έφοδος αποχαλινωμένων οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Για καιρό, ο ένοικος του Λευκού Οίκου αντιμετώπιζε τον Ντόναλντ Τραμπ σαν τον... λόρδο Βόλντεμορτ, χαρακτήρα στο σύμπαν του «Χάρι Πότερ» ο οποίος είναι τόσο σατανικός που απαγορεύεται να ειπωθεί το όνομά του.

Μπροστά στις κάμερες, προτιμούσε να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ο άλλος» ή «ο προηγούμενος».

Αλλά το βράδυ της Τρίτης, σε δείπνο που παρέθεσε σε δωρητές του κόμματός του, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε ονομαστικά πάνω από δέκα φορές στον προκάτοχό του, κάτι που κάνει πλέον συστηματικά σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Απειλή

Σε αυτά τα γεύματα δεν γράφουν κάμερες ούτε υπάρχουν ηχητικές καταγραφές, επιτρέπεται όμως σε pool δημοσιογράφων να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής τοποθέτησης του προέδρου και να μεταδίδουν κάποιες από τις δηλώσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγείρει πράγματι απειλή για κάποια πράγματα στη χώρα, ιδίως «για το δικαίωμα στην άμβλωση, το δικαίωμα ψήφου, τα πολιτικά δικαιώματα», καθώς και για τη «φήμη της Αμερικής στον κόσμο», ανέφερε. Όμως «αυτό που απειλεί περισσότερο ο Τραμπ είναι η δημοκρατία μας».

Αυτό όπως φαίνεται θα είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας του κ. Μπάιντεν, το επανέλαβε το βράδυ της Τρίτης σε περίπου εκατό υποστηρικτές του σε σικ συνοικία της Ουάσιγκτον.

«Κάθε αρχηγός κράτους που συναντώ μου λέει ‘πρέπει να κερδίσεις. Πρέπει να κερδίσεις’. Δυστυχώς, δεν το λένε επειδή εκτιμούν εμένα, το λένε εξαιτίας του άλλου παλικαριού», ανέφερε με δόση χιούμορ.

Ο Δημοκρατικός ξέρει πως δεν προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Οι δυσοίωνες δημοσκοπήσεις —που πάντως πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς μένει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ώσπου να διεξαχθούν οι εκλογές— διαδέχονται η μια την άλλη, η ηλικία του είναι κάτι που προκαλεί μόνιμη ανησυχία, οι θέσεις του για τον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και για τη μετανάστευση απωθούν μεγάλο μέρος της πιο προοδευτικής μερίδας των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών.

Ο αμερικανός πρόεδρος μολαταύτα μοιάζει να βάζει το στοίχημα πως τον Νοέμβριο του 2024, μπροστά στην προοπτική νέας θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, οι εκλογείς θα αφήσουν κατά μέρος τις επιφυλάξεις τους για το πρόσωπό του και θα τον ψηφίσουν.

Επικεντρώνει έτσι τις επιθέσεις του στον προκάτοχό του, αγνοώντας τους άλλους διεκδικητές του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων.

«Αν δεν ήταν υποψήφιος ο Τραμπ, δεν είμαι σίγουρος πως θα έθετα υποψηφιότητα», έλεγε πρόσφατα ο Δημοκρατικός.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφέρεται συστηματικά στις πιο ακραίες δηλώσεις του προκατόχου του, σαν να φοβάται πως η κοινή γνώμη, απαυδισμένη από τις υπερβολές του Ντόναλντ Τραμπ, δεν δίνει καμιά προσοχή πλέον.

Χθες για παράδειγμα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον αντίπαλό του σε ομιλία που δεν είχε καμιά σχέση με αυτόν.

«Παπαγαλίζει»

Σε εκδήλωση αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα των Αφροαμερικανών, ο πρόεδρος τόνισε πως η οικονομική πολιτική του αποτελεί «ρήξη με τη ‘θεωρία της διάχυσης’» (σ.σ. trickle-down theory) που εφάρμοσε πιστά ο προκάτοχός του, «ο τύπος που θεωρεί πως μολύνουμε το αίμα της Αμερικής».

Αναφερόταν στη δήλωση που έκανε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε προεκλογική εκδήλωση το σαββατοκύριακο αναφερόμενος στους μετανάστες: «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μάς έδειξε ποια είναι τα υποδείγματά του παπαγαλίζοντας τον Αδόλφο Χίτλερ», ήταν η αντίδραση της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν.

Ο προκάτοχός του χρησιμοποιεί «λεξιλόγιο που μας θυμίζει τη Γερμανία των χρόνων του 1930», είπε προχθές Τρίτη ο κ. Μπάιντεν, υπενθυμίζοντας επίσης ότι ο προκάτοχός του χαρακτηρίζει τους πολιτικούς αντιπάλους του «παράσιτα» και «αποβράσματα».

Ο Τζο Μπάιντεν τονίζει συχνά εξάλλου τις θετικές αναφορές του αντιπάλου του σε αυταρχικούς ηγέτες του κόσμου, ιδίως στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν εκπλήσσεται κανένας. Στο κάτω κάτω, η Μόσχα και το Μαρ-α-Λάγκο (σ.σ. η έπαυλη όπου κατοικεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα) συμφωνούν σε πολλά», πέταξε χθες.

