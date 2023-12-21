Ιταλία: H Βουλή απέρριψε την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Η ιταλική Βουλή, με 72 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 44 αποχές απέρριψε σήμερα την επικύρωση της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας απορρίπτοντας, με τον τρόπο αυτό, την σχετική Συνθήκη.

Την τροποποίηση του Μηχανισμού υπερψήφισαν μόνο οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος και τα κεντρώα κόμματα Ιταλία των Αξιών και Δράση (Azione). Την καταψήφισαν το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και το κίνημα Πέντε Αστέρων, ενώ η Φόρτσα Ιτάλια, που είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, επέλεξε την αποχή.

Και η αρμόδια επιτροπή προϋπολογισμού της ιταλικής Βουλής είχε εκφραστεί αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι «οι μηχανισμοί που αφορούν την συμμετοχή του ιταλικού κοινοβουλίου σε τυχόν διαδικασία ενεργοποίησης του Μηχανισμού Σταθερότητας είναι ελλιπείς, κάτι που αποκλείει την Βουλή και την Γερουσία από σημαντικές επιλογές χρηματοοικονομικής πολιτικής».

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι σχολίασε την ψήφο της Βουλής τονίζοντας: «το κοινοβούλιο της Ρώμης καταψήφισε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Οι Ιταλοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν θα κινδυνεύσουν να πληρώσουν την διάσωση ξένων τραπεζών».

Έως τώρα η Ιταλία ήταν η μόνη χώρα της ευρωζώνης η οποία δεν είχε επικυρώσει την τροποποίηση της συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και, μετά τη σημερινή αρνητική ψήφο του κοινοβουλίου της, οι εν λόγω αλλαγές δεν μπορούν να ισχύσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σε καμία από τις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ.

Οι κύριες τροποποιήσεις του μηχανισμού προβλέπουν ότι αυτός θα μπορεί να παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση τραπεζικών κρίσεων και, παράλληλα, ότι θα μπορούν να κάνουν χρήση του μηχανισμού και χώρες με σχετικά υγιή δημοσιονομική κατάσταση αλλά που μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με σημαντικά οικονομικά προβλήματα.

Βάσει των μεταρρυθμίσεων αυτών, απλουστεύονται, τέλος, και οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του χρέους για χώρες-μέλη της ευρωζώνης που μπορεί να αντιμετωπίσουν βαθιές δημοσιονομικές κρίσεις.

