Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για διαφθορά

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν και η σύζυγός του Μπούσρα Μπίμπι καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη 14 ετών έκαστος σε υπόθεση που σχετίζεται με παράνομη πώληση επίσημων δώρων, ανακοινώθηκε σήμερα από το κόμμα του.

Η ετυμηγορία περιλαμβάνει επίσης10ετή απαγόρευση ανάδειξής τους σε δημόσιο αξίωμα, ανακοίνωσε η ομάδα μέσων ενημέρωσης του κόμματος του Ιμράν Χαν, του Πακιστάν Τεχρίκ-ι-Ινσάφ (PTI).

Η καταδίκη τους από δικαστήριο κατά της διαφθοράς στο Ισλαμαμπάντ έρχεται μία ημέρα αφού ο Χαν καταδικάσθηκε σε άλλη υπόθεση σε κάθειρξη 10 ετών για αποκάλυψη κρατικών απορρήτων, μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές.

«Μια ακόμα θλιβερή ημέρα στην ιστορία του δικαστικού συστήματός μας, το οποίο διαλύεται», δήλωσε η ομάδα του Χαν για τα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν επιτράπηκε αντεξέταση, δεν ολοκληρώθηκαν οι τελικές αγορεύσεις και έρχεται η απόφαση σαν σε μια προαποφασισμένη διαδικασία», ανέφερε προσθέτοντας, «αυτή η γελοία απόφαση θα αμφισβητηθεί επίσης».

Στον Χαν επιβλήθηκε τον περασμένο Αύγουστο άλλη μια ποινή τριετούς φυλάκισης από άλλο δικαστήριο για πώληση δώρων αξίας πάνω από 140 εκατομμύρια ρουπίες (501.000 δολάρια) τα οποία ανήκαν στο κράτος και τα οποία δέχθηκε στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του από το 2018 ως το 2022.

Η σημερινή απόφαση συνδέεται με το ίδιο ζήτημα, αλλά ανακοινώθηκε έπειτα από μια έρευνα του κορυφαίου σώματος της χώρας κατά της διαφθοράς, του Εθνικού Γραφείου Λογοδοσίας (NAB), το οποίο απήγγειλε και κατηγορίες εναντίον της συζύγου του στην υπόθεση αυτή.

Η προηγούμενη καταδίκη του Χαν σε τριετή φυλάκιση ανεστάλη αργότερα, όμως ο Χαν παραμένει στη φυλακή για άλλες υποθέσεις. Έχει δηλώσει πως αγόρασε νομίμως τα επίσημα δώρα.

Στο Πακιστάν, όλα τα επίσημα δώρα πρέπει να δηλώνονται και δεν επιτρέπεται στους αξιωματούχους να κρατούν παρά μόνο αυτά των οποίων η αξία είναι κατώτερη από ένα ορισμένο ποσό ή μπορούν να τα αγοράζουν σε μια τιμή που συμφωνείται επισήμως.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ισχυρισθεί πως συνεργάτες του Χαν πούλησαν τα δώρα στο Ντουμπάι.

Η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Φεβρουαρίου έχει στιγματισθεί από κατηγορίες για απάτες και καταστολή σε βάρος του Πακιστάν Τεχρίκ-ι-Ινσάφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

