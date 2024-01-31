Μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός μελετά η Χαμάς σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος την ώρα που οι σκληρές μάχες συνεχίζονται στη Γάζα με τη Χαν Γιούνις να παραμένει στο επίκεντρο. Όπως είπε, η πρόταση παρουσιάστηκε από μεσολαβητές μετά από συνομιλίες με το Ισραήλ.

Η πρόταση για κατάπαυσης του πυρός ακολούθησε τις συνομιλίες στο Παρίσι στις οποίες συμμετείχαν διαμεσολαβητές από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Σε ένδειξη της σοβαρότητας των διαπραγματεύσεων, ο αρχηγός της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε ανέφερε τι θα ταξιδέψει στο Κάιρο για να τη συζητήσει, το πρώτο του δημόσιο ταξίδι εκεί εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Η πρόταση φέρεται να περιελάμβανε εκεχειρία τριών σταδίων, κατά την οποία η ομάδα θα απελευθερώσει πρώτα τους εναπομείναντες αμάχους μεταξύ των ομήρων που συνέλαβε στις 7 Οκτωβρίου, μετά στρατιώτες και, τέλος, τα πτώματα των ομήρων που σκοτώθηκαν.

Η πρόταση φαίνεται να είναι η πιο σοβαρή ειρηνευτική πρωτοβουλία μετά τη σύντομη εκεχειρία στα τέλη Νοεμβρίου.

Σκληρές μάχες στη Χαν Γιούνις

Το κέντρο ρημαγμένο, στα νοσοκομεία σφοδρά πυρά, ο πληθυσμός σε φυγή: η Χαν Γιούνις παραμένει σήμερα θέατρο άγριων μαχών, με φόντο εκκλήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συνεχιστεί η βοήθεια στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας και να σωθεί η υπηρεσία για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η Χαν Γιούνις υπέστη βομβαρδισμούς για άλλη μια νύχτα. Η μεγαλύτερη πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο του πολέμου, με τον ισραηλινό στρατό να διαβεβαιώνει πως θα εξαλείψει τους μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εκεί.

Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άμαλ («Ελπίδα»), από τα μεγαλύτερα της πόλης, μαζί με το ιατρικό κέντρο Νάσερ, έκαναν λόγο για μάχες σε μικρή απόσταση, για θραύσματα οβίδων στην αυλή του, για έλλειψη τροφίμων...

«Φύγαμε από το νοσοκομείο Νάσερ (...) κάτω από βομβαρδισμούς και αεροπορικά πλήγματα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε, δεν μας είπαν πού να πάμε συγκεκριμένα. Είμαστε μέσα στο κρύο, αφημένοι στην τύχη μας, χωρίς σκηνές, χωρίς τίποτα για να επιβιώσουμε», είπε Παλαιστίνια που εγκατέλειψε την πόλη με σκοπό να φθάσει στη Ράφα, νοτιότερα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ενσωματωμένος σε μονάδα του ισραηλινού στρατού μετέδωσε πως είδε το κέντρο της Χαν Γιούνις ισοπεδωμένο, κτίρια κατεστραμμένα, ενώ στρατιωτικοί κινούνταν μέσα στη λάσπη και εισέδυαν σε υπόγειες σήραγγες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ωστόσο χθες πως το Ισραήλ «δεν θα αποσύρει τον στρατό από τη Λωρίδα της Γάζας», ούτε πρόκειται να δεχθεί να απελευθερώσει «χιλιάδες τρομοκράτες» σε αντάλλαγμα για τους ομήρους.

Ακροδεξιός υπουργός με επιρροή, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, απείλησε χθες Τρίτη να αποχωρήσει από την κυβέρνηση αν ο κ. Νετανιάχου δώσει το πράσινο φως σε κατ’ αυτόν «άφρονα» συμφωνία για την απελευθέρωση των περίπου 100 ομήρων στη ζωή που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καταστροφικές συνέπειες»

Στον θύλακο που πολιορκεί και σφυροκοπεί το Ισραήλ, όπου η ανθρωπιστική κρίση παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, οι βομβαρδισμοί ανάγκασαν 1,7 εκατ. ανθρώπους από το σύνολο των 2,2 εκατ. κατοίκων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πάνω από τα μισά κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας —το 50 ως 61%— έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς, υπέδειξε ανάλυση δορυφορικών εικόνων από ερευνητές αμερικανικών πανεπιστημίων, στα ευρήματα της οποίας αναφέρθηκε χθες Τρίτη το BBC.

Κάνοντας ακόμα πιο δυσοίωνα τα πράγματα για τον άμαχο πληθυσμό, οι δραστηριότητες του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) απειλούνται σοβαρά πλέον, αφού το Ισραήλ κατήγγειλε πως 12 από τους 30.000 εργαζομένους του πήραν μέρος στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Εκατό και πλέον αφέθηκαν ελεύθεροι όταν κηρύχθηκε ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, 132 παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακο, ωστόσο 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 26.751 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Μετά τις ισραηλινές κατηγορίες σε βάρος εργαζομένων του UNRWA, δεκατρείς χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και κρατών μελών της ΕΕ, ανέστειλαν τη χρηματοδότησή του, αξιώνοντας η υπηρεσία να ερευνήσει διεξοδικά τη φερόμενη εμπλοκή μελών της στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

«Οι αποφάσεις αυτές (...) θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό της Γάζας. Καμιά άλλη οντότητα δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια αυτού του εύρους» στον πληθυσμό που «τη χρειάζεται επειγόντως», τόνισαν δεκατέσσερις επικεφαλής υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Ουδεμία άλλη οργάνωση μπορεί να «αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τις τεράστιες δυνατότητες, το πλέγμα, τη γνώση του UNRWA», επέμεινε η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Σίγκριντ Κάαχ, έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας κεκλεισμένων των θυρών.

Αλλά για την ισραηλινή κυβέρνηση το UNRWA είναι «θεμελιωδώς διαβρωμένο» και επιτρέπει στη Χαμάς να «χρησιμοποιεί τις υποδομές του» για να διεξάγει στρατιωτικές δραστηριότητες και να «κρύβει τρομοκράτες». Η υπηρεσία αυτή, επαναλαμβάνουν συνεχώς ισραηλινοί πολιτικοί, δεν έχει καμιά θέση στο «μέλλον» της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμμαχος-κλειδί του Ισραήλ —και κυριότερος χρηματοδότης της υπηρεσίας—, οι ΗΠΑ κρίνουν πως πρέπει να ληφθούν μέτρα και να τεθούν σε εφαρμογή «θεμελιώδεις» αλλαγές στο UNRWA ώστε «να μην ξαναγίνουν ποτέ τέτοια πράγματα», παρότι αναγνωρίζουν πως επιτελεί «κρίσιμο» έργο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.