Δικαστήριο του Πακιστάν καταδίκασε σήμερα σε δεκαετή κάθειρξη τον πρώην πρωθυπουργό Ίμραν Χαν για διαρροή κρατικών απορρήτων, όπως ανακοίνωσε η επικοινωνιακή ομάδα του πρώην πρωθυπουργού--η δεύτερη καταδίκη του τους τελευταίους μήνες που έρχεται μόλις δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές στη χώρα.

Η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες ότι ο Χαν έδωσε στη δημοσιότητα το περιεχόμενο ενός απόρρητου τηλεγραφήματος που είχε στείλει ο πρεσβευτής της χώρας στην Ουάσινγκτον στην κυβέρνηση της Ισλαμαμπάντ.

Το κόμμα του Χαν, το Πακιστανικό Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (PTI), ανακοίνωσε ότι, εκτός από τον Χαν, και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Σαχ Μαχμούντ Κουρέσι καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια κάθειξη από ειδικό δικαστήριο.

Το κόμμα πρόσθεσε μάλιστα ότι θα προσβάλει την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε ''στημένη". "Δεν δεχόμαστε αυτή την παράνομη απόφαση", έγραψε ο δικηγόρος του Χαν, ο Ναΐμ Παντζούτα, στην πλατφόρμα X.

Αυτή είναι η δεύτερη καταδίκη για τον πρώην αστέρα του κρίκετ τους τελευταίους μήνες. Έχει ήδη καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκιση για μια υπόθεση διαφθοράς.

Η εκτέλεσή της ανεστάλη καθώς ο ίδιος προσέβαλε την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά η Εκλογική Επιτροπή του Πακιστάν του απαγόρευσε να διεκδικήσει την εκλογή του για διάστημα πέντε χρόνων.

Παρότι αποκλείστηκε από τις επικείμενες εκλογές, η νομική ομάδα του Χαν ήλπιζε να αποφυλακιστεί από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείται από τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου.

Η τελευταία αυτή καταδίκη του καθιστά απίθανη τη συμμετοχή του στις εκλογές ακόμη και αν προσβάλει την υπόθεση σε ανώτερο δικαστήριο.

Από το 2022 που απομακρύνθηκε από την εξουσία έπειτα από ψήφο εμπιστοσύνης που δεν έλαβε στη βουλή, ο Χαν αντιμετωπίζει δεκάδες υποθέσεις, περιλαμβανομένων κατηγοριών για υποκίνηση σε δολοφονία, διαρροή κρατικών απορρήτων και διοργάνωση βίαιων διαδηλώσεων.

Ο ίδιος λέει ότι το τηλεγράφημα είναι η απόδειξη μιας συνωμοσίας του πακιστανικού στρατού και της αμερικανικής κυβέρνησης για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του το 2022 μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον και ο πακιστανικός στρατός αρνούνται τις κατηγορίες.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει πει στο παρελθόν ότι το περιεχόμενο του τηλεγραφήματος εμφανίστηκε στα μέσα ενημέρωσης από άλλες πηγές.

Πηγή: skai.gr

