Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ανταποδώσει με αποφασιστικό τρόπο οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της ιρανικής επικράτειας, ιρανικών συμφερόντων, ή πολιτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, μεταδίδουν σήμερα κρατικά ΜΜΕ.

Χθες Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως έχει πάρει τις αποφάσεις του για την ανταπόδοση της επίθεσης με drone, που η Ουάσιγκτον απέδωσε σε «υποστηριζόμενες από το Ιράν» ιρακινές ένοπλες οργανώσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε βάση υποστήριξης στην Ιορδανία, χωρίς να δώσει καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

Μέλη και αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, σκοτώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Συρία, πέντε την 20ή Ιανουαρίου, ακόμη δύο την 25η Δεκεμβρίου.

Προχθές Δευτέρα, νέο ισραηλινό πλήγμα έβαλε στο στόχαστρο «ιρακινό κέντρο στρατιωτικών συμβούλων» στη Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Όμως ο ιρανός πρεσβευτής στη Δαμασκό διέψευσε πως στόχος της επιδρομής ήταν ιρανική εγκατάσταση και διαβεβαίωσε πως τα θύματα δεν ήταν Ιρανοί.

Από την πλευρά του, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα στην ημιαυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ τη 15η Δεκεμβρίου, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο αυτό που περιέγραψε ως «αρχηγείο» της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν τέσσερις πολίτες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.