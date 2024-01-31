Τουλάχιστον τα μισά κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, ανέφερε χθες Τρίτη το δίκτυο της βρετανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης BBC.

Δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσαν ερευνητές πανεπιστημίων των ΗΠΑ, τα ευρήματα των οποίων περιήλθαν σε γνώση του δικτύου, δείχνουν πως από 144.000 ως 175.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από την 7η Οκτωβρίου. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 50 ως 61% του συνόλου των κτιρίων του παλαιστινιακού θυλάκου.

Οι δορυφορικές εικόνες, που ανέλυσαν ο Κόρι Σερ του City University της Νέας Υόρκης και ο Τζέιμον Βαν Ντεν Χουκ του Oregon State University, πιστοποιούν επίσης ότι οι βομβαρδισμοί στο νότιο και στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας κλιμακώθηκαν από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Χαν Γιούνις, η μεγαλύτερη πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας, που ισραηλινοί αξιωματικοί χαρακτηρίζουν την «πρωτεύουσα», το κυριότερο οχυρό της Χαμάς, έχει υποστεί εξαιρετικά σκληρά χτυπήματα, κατά την ανάλυση.

Τουλάχιστον 38.000 κτίρια στη Χαν Γιούνις υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου.

Σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, συνοικίες καταστράφηκαν, πολυσύχναστοι δρόμοι με καταστήματα μετατράπηκαν σε συντρίμμια, πανεπιστήμια ισοπεδώθηκαν, καλλιέργειες ξεχερσώθηκαν, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 1,3 εκατ. από τους 2,2 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, εκτοπίστηκαν κι έχουν καταφύγει σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, σε σκηνές στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους.

Σε αντίποινα, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτεταμένες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί κάπου 27.000 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του Ισραήλ διαβεβαιώνουν πως διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Χαμάς και όχι εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Κατηγορούν τη Χαμάς πως εξαπολύει επιθέσεις από νοσοκομεία, πολιτικά κτίρια και κατοικημένες περιοχές. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει την κατηγορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

