Το Ανώτατο Δικαστήριο του Μίσιγκαν απέρριψε σήμερα να εξετάσει την προσφυγή που είχαν καταθέσει ψηφοφόροι της Πολιτείας με την οποία ζητούσαν να αποκλειστεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στην επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι ψηφοφόροι ήθελαν να απαγορευτεί στον Τραμπ να είναι υποψήφιος επικαλούμενοι ένα άρθρο του Συντάγματος το οποίο αποκλείει όσους ενεπλάκησαν σε «στάση ή ανταρσία» από δημόσια αξιώματα, εφόσον προηγουμένως είχαν ορκιστεί πίστη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αναμενόμενο, αποτελεί μια νίκη για τον πρώην πρόεδρο, αν και η προσπάθεια απομάκρυνσής του θα μπορούσε να επιτευχθεί για τις γενικές εκλογές.

Η απόφαση της Τετάρτης έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο όπου απέκλεισε τον Τραμπ από τα ψηφοδέλτια, βασιζόμενο σε αυτό το άρθρο.

Με αυτές τις αποφάσεις, οι αναμενόμενες προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ γίνονται ακόμη πιο κρίσιμες, ειδικά καθώς οι ΗΠΑ οδεύουν προς την έναρξη των προκριματικών ψηφοφοριών για το 2024. Σε αντίθεση με το Κολοράντο, η αγωγή που κατατέθηκε στο Μίσιγκαν δεν έφτασε ποτέ σε δίκη και απορρίφθηκε νωρίς κατά τη διαδικασία.

Ο δικαστής του Michigan Court of Claims που ανέλαβε για πρώτη φορά την υπόθεση είπε ότι ο νόμος της πολιτείας δεν παρέχει στους εκλογικούς υπαλλήλους κανένα περιθώριο ελέγχου για την επιλεξιμότητα των προεδρικών υποψηφίων. Είπε επίσης ότι η υπόθεση έθεσε ένα πολιτικό ερώτημα που δεν θα έπρεπε να κριθεί στα δικαστήρια.

Η απόφασή του επικυρώθηκε από το Εφετείο του Μίσιγκαν, το οποίο είπε: «Αυτή τη στιγμή, το μόνο γεγονός που πρόκειται να συμβεί είναι οι προεδρικές εκλογές. Όμως, όπως εξηγείται, το αν ο Τραμπ θα αποκλειστεί δεν έχει σημασία για την τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο».

Η εντολή από το Ανώτατο Δικαστήριο του Μίσιγκαν ήταν ανυπόγραφη και το δικαστήριο δεν έδωσε στη δημοσιότητα καταμέτρηση ψήφων.

Σε αντίθεση με το Κολοράντο, τα δικαστήρια του Μίσιγκαν απέρριψαν την υπόθεση εξ ολοκλήρου για διαδικαστικούς λόγους. Δεν έφτασαν ποτέ στο ερώτημα αν η 6η Ιανουαρίου ήταν εξέγερση και αν ο Τραμπ συμμετείχε σε αυτήν.

Οι αποφάσεις του κατώτερου δικαστηρίου στο Μίσιγκαν κράτησαν την πόρτα ανοιχτή στις μελλοντικές προκλήσεις της 14ης Τροποποίησης, εάν ο Τραμπ κερδίσει την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.