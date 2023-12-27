Λογαριασμός
Απάντηση Νετανιάχου σε Ερντογάν: Είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει ηθικό κήρυγμα

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στην Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν

Μπέντζαμιν Νετανιάχου

«Ο Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ φυλάκισης δημοσιογράφων που αντιτίθενται στην κυριαρχία του, είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει ηθικό κήρυγμα», αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Ο IDF είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο που πολεμά και καταστρέφει την πιο απεχθή και σκληρή τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο, τη Χαμάς ISIS, που έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ο Ερντογάν την επαινεί και φιλοξενεί τους ανώτερους αξιωματούχους της.», σημειώνει ο ίδιος.

«Ο Νετανιάχου δεν διαφέρει από τον Χίτλερ», δήλωσε ο Ερντογάν

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στην Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παραβάλλοντας τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας με την μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί.

«Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ;...Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Οχι», είπε ο τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Αγκυρα.

Ο Ερντογάν επανέλαβε τις επικρίσεις του για την δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ και πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί πανεπιστημιακούς και επιστήμονες που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω των απόψεών τους για τον πόλεμο στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

