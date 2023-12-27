Απάντηση Νετανιάχου σε Ερντογάν: Είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει ηθικό κήρυγμα

«Ο Ερντογάν, ο οποίος διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ φυλάκισης δημοσιογράφων που αντιτίθενται στην κυριαρχία του, είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει ηθικό κήρυγμα», αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Ο IDF είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο που πολεμά και καταστρέφει την πιο απεχθή και σκληρή τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο, τη Χαμάς ISIS, που έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ο Ερντογάν την επαινεί και φιλοξενεί τους ανώτερους αξιωματούχους της.», σημειώνει ο ίδιος.

ארדואן שמבצע רצח עם בכורדים, שמחזיק שיא עולמי בכליאת עיתונאים שמתנגדים לשלטונו, הוא אחרון שיכול להטיף לנו מוסר.



צה״ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם שנלחם ומחסל את ארגון הטרור המתועב והאכזרי ביותר בעולם, חמאס דאע״ש, שביצע פשעים נגד האנושות ושארדואן משבח אותו ומארח את בכיריו. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 27, 2023

«Ο Νετανιάχου δεν διαφέρει από τον Χίτλερ», δήλωσε ο Ερντογάν

Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ο ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει με τις επιθέσεις στην Γάζα και αυτό που έκανε ο Χίτλερ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν παραβάλλοντας τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Γάζας με την μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί.

«Κατά ποιον τρόπο είσαι διαφορετικός από τον Χίτλερ;...Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Οχι», είπε ο τούρκος πρόεδρος κατά την διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση στην Αγκυρα.

Ο Ερντογάν επανέλαβε τις επικρίσεις του για την δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ και πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να υποδεχθεί πανεπιστημιακούς και επιστήμονες που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω των απόψεών τους για τον πόλεμο στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.