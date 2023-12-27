Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσαν μετά τη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη σήμερα στο Κάιρο ότι απορρίπτουν οποιαδήποτε ισραηλινή κίνηση για εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι δύο ηγέτες ανέφεραν παράλληλα ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να πιέσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει τη χορήγηση επαρκούς βοήθειας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας για να περιοριστούν τα «τραγικά δεινά» που βιώνουν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος τελεί υπό καθεστώς πολιορκίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

