Η αστυνομία στο Κολοράντο διερευνά απειλές κατά των δικαστών που αποφάνθηκαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της πολιτείας για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Η αστυνομία του Ντένβερ ανακοίνωσε ότι έχει ενισχύσει τις περιπολίες γύρω από τα σπίτια των δικαστών στην πόλη, αλλά και το γραφείο του FBI του Ντένβερ είπε ότι βοηθούσε την τοπική αστυνομία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο αποφάνθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ δεν είναι μπορεί να είναι υποψήφιος λόγω συμμετοχής σε εξέγερση σύμφωνα με μια ρήτρα του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του επέκριναν την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «βαθιά εσφαλμένη» και θα προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η απόφαση βασίστηκε στην Ενότητα 3 της 14ης Τροποποίησης του Συντάγματος, η οποία θεσπίστηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο των ΗΠΑ για να εμποδίσει τους Συνομοσπονδιακούς αποσχιστές να επιστρέψουν στην εξουσία μετά την επανένωση της χώρας.

Η διάταξη ορίζει ότι οποιοσδήποτε αξιωματούχος «εμπλέκεται σε εξέγερση» αποκλείεται από την ανάληψη ομοσπονδιακών αξιωμάτων.

Η πλειοψηφία στο δικαστήριο του Κολοράντο έκρινε ότι οι ενέργειες του Τραμπ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 ισοδυναμούσαν με εξέγερση.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης της απόφασης, μια σειρά από απειλές κατά των δικαστών αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Advance Democracy, μια μη κομματική ερευνητική ομάδα που παρακολουθεί τα δίκτυα υπέρ του Τραμπ.

Ορισμένες από τις αναρτήσεις περιελάμβαναν προσωπικά στοιχεία, όπως διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου των δικαστών, ανέφερε η ομάδα.

Απειλές για απαγχονισμό και πυροβολισμό των δικαστών δημοσιεύτηκαν στο X, καθώς και στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, στο δίκτυο Truth Social που ανήκει στον Τραμπ και σε αρκετούς άλλους περιθωριακούς ιστότοπους. Κάποια έχουν από αυτά αποσύρθηκαν.

Μεταξύ των εκκλήσεων για ειρηνικές διαμαρτυρίες και πολιτική δράση, υπήρχαν επίσης σαφείς εκκλήσεις για βία.

Ένας χρήστης έγραψε: «Εάν ζείτε στο Κολοράντο, κάντε αυτό που θα ήθελαν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ οι ιδρυτές. Πιάσε τα τουφέκια σου και το σχοινί.»

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Ντένβερ είπε ότι «θα διερευνήσει διεξοδικά οποιεσδήποτε αναφορές για απειλές ή παρενόχληση», αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη το απόρρητο και τις συνεχιζόμενες έρευνες.

Ο Daniel J Jones, πρόεδρος της Advance Democracy, προειδοποίησε ότι παρατήρησε «βίαιη γλώσσα και απειλές εναντίον των δικαστών του Κολοράντο και άλλων που βρίσκονται πίσω από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κολοράντο».

«Αυτού του τύπου η βίαιη ρητορική προκαλεί σημαντική ανησυχία και είναι σκόπιμο οι αρχές να ανταποκριθούν με προστατευτικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει περιθώριο έως τις 4 Ιανουαρίου για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Κολοράντο ενώ νομικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι η μάχη του στο Ανώτατο Δικαστήριο θα είναι δύσκολη.

Ο ίδιος ο Τραμπ ανάρτησε δεκάδες φορές στο Truth Social το Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων, σχόλια με τα οποία επέκρινε την απόφαση του Κολοράντο και τις πολλές άλλες νομικές υποθέσεις εναντίον του.



