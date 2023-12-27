Νεκρός στην Γάζα ο υποψήφιος του Ισραήλ για την Eurovision 2024

Νεκρός είναι σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ο λοχαγός Shaoli Greenglick, ο οποίος διαγωνίστηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο HaKokhav Haba, έναν διαγωνισμό ταλέντων, μέσω του οποίου επιλέγεται ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision 2024.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο αναφέρεται στον θάνατο τριών μελών των ενόπλων δυνάμεών του, στον πόλεμο που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στους οποίους είναι ο Shaoli Greenglick.

Ο 25χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στην οντισιόν με στρατιωτική στολή, θέλοντας να αφιερώσει το τραγούδι που ερμήνευσε στους φίλους του που πολεμούν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το eurovisionfun.com.

Με 83%, ο Shaoli Greenglick είχε καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο του talent show και σύντομα θα εμφανιζόταν ξανά στον επόμενο γύρο, με στόχο να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον 68ο διαγωνισμό μουσικής της Eurovision.

Πηγή: skai.gr

