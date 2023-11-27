Περιοδεία στο κιμπούτς Κφαρ Αζά έκαναν σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ίλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα δέχθηκε επικρίσεις για αντισημτικά σχόλια στην πλατφμόρμα X.

Ο Νετανιάχου έδειξε στον Μασκ «τη φρίκη της σφαγής στο κιμπούτς το Σάββατο 7 Οκτωβρίου» αναφέρεται σε ανακοίνωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργου.

Τον Μασκ ενημέρωσαν για τη σφαγή στο κιμπούτς από τα μέλη της Χαμάς ο αναπληρωτής πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Sha'ar Hanegev, και ο εκπρόσωπος των IDF, Liad Diamond.

Στη συνέχεια, Νετανιάχου και Μασκ επισκέφθηκαν την κατοικία της οικογένειας Leibstein. Εκεί ο Μασκ «άκουσε για τον ηρωισμό του αείμνηστου Ofir Leibstein, του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Sha'ar Hanegev που δολοφονήθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου σε ανταλλαγές πυρών με τρομοκράτες που είχαν μπει στο κιμπούτς».

Μετά ο Νετανιάχου οδήγησε τον Μασκ στην κατοικία της οικογένειας Itamari, όπου ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X άκουσε για την τετράχρονη Αμπιγκέηλ, που αφέθηκε χθες ελεύθερη από τη Χαμάς. Οι γονείς του κοριτσιού δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Στο σπίτι της οικογένειας, εκπρόσωπος του IDF έδειξε φωτογραφίες της οικογένειας που τραβήχτηκαν λίγες μέρες μετά τη σφαγή.

Στο τέλος, Νετανιάχου και Μασκ πήγαν στην περιοχή που ζούσαν οι νέοι στο κιμπούτς, που υπέστη τις περισσότερες φρικαλεότητες από την επίθεση της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

