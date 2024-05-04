Νεκρός ο γιος του Βλάντο Τζούροβιτς - Τον είχαν δηλώσει εξαφανισμένο

Νεκρός σε δάσος έξω από το Βελιγράδι βρέθηκε ο γιος του διάσημου προπονητή μπάσκετ Βλάντο Τζούροβιτς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ, η οικογένεια Τζούροβιτς είχε δηλώσει τον 49χρονο Νεμπόισα εξαφανισμένο την Παρασκευή.

Μετά από έρευνες που διεξήγαγε η αστυνομία, η σορός του βρέθηκε ανάμεσα στα δέντρα.

Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.