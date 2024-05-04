Νεκρός ο γιος του Βλάντο Τζούροβιτς - Τον είχαν δηλώσει εξαφανισμένο

Νεκρός σε δάσος έξω από το Βελιγράδι βρέθηκε ο γιος του διάσημου προπονητή μπάσκετ Βλάντο Τζούροβιτς.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ, η οικογένεια Τζούροβιτς είχε δηλώσει τον 49χρονο Νεμπόισα εξαφανισμένο την Παρασκευή.
Μετά από έρευνες που διεξήγαγε η αστυνομία, η σορός του βρέθηκε ανάμεσα στα δέντρα.
Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.
