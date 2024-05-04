Με το πρώτο χαρμόσυνο χτύπημα της καμπάνας του Αγίου Χαραλάμπους εκατοντάδες μπότια έσπασαν στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας στέλνοντας τη νίκη της ζωής απέναντι στο θάνατο.

Πλήθος κόσμου γέμισε από νωρίς τα στενά γύρω από την εκκλησία ενώ το σύνθημα για την έναρξη του εθίμου δόθηκε από τον δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο, ο οποίος εξέφρασε την μεγάλη χαρά του για την ανταπόκριση του κόσμου και την προτίμηση που έδειξαν οι επισκέπτες στην πόλη, στέλνοντας σε όλους τις ευχές του για υγεία και ευτυχία.

Στον Άγιο Χαράλαμπο βρέθηκαν επίσης ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Τάσος Δράκος, αντιδήμαρχοι, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δήμητρα Αηδώνη,περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μπούρης,η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιστορικού Κέντρου Ιωάννα Κώτση, ο πρόεδρος της Χορωδίας Αρμονία Κοσμάς Κορωναίος κλπ.

Ο δήμος καλωσόρισε τον κόσμο μοιράζοντας σουτζούκι και μπότια, ενώ η δημοτική φιλαρμονική παιάνισε χαρμόσυνες μελωδίες.

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να πάρουν μαζί τους κομμάτια από τα πήλινα αντικείμενα ως ενθύμιο του ξεχωριστού αυτού δρώμενου που ξεκίνησε από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, διατηρήθηκε από τους καταστηματάρχες του Σαϊτάν Παζάρ και αργότερα επεκτάθηκε σε όλη την πόλη.

Μπότια έσπασαν και σε άλλα σημεία της πόλης, ενώ συνεργεία του δήμου φρόντισαν για τον άμεσο καθαρισμό του ιστορικού κέντρου.

