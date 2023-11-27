Καταρχήν συμφωνία μεταξύ Μασκ και Ισραήλ για τη χρήση των δορυφόρων του Starlink πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ ήρθε σε κατ' αρχήν συμφωνία με τον Έλον Μάσκ να μην ενεργοποιθούν οι διαδικτυακές υπηρεσίες; που προσφέρουν οι δορυφόροι του Starlink στη Γάζα χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Τον περασμένο μήνα, ο Μασκ πρότεινε την παροχή υποστήριξης από το Starlink σε «διεθνώς αναγνωρισμένους ανθρωπιστικούς οργανισμούς» στην περιοχή.

Ο υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ, Shlomo Karhi, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι οι δορυφόροι του Starlink θα μπορούν να λειτουργούν στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας μόνο μετά από έγκριση του υπουργείου Επικοινωνιών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία με τον Μασκ «ζωτική» για όσους επιθυμούν έναν «καλύτερο κόσμο, απαλλαγμένο από το κακό και απαλλαγμένο από αντισημιτισμό, για χάρη των παιδιών μας».

Ο Μασκ έφτασε στο Τελ Αβίβ σήμερα το πρωί για να συναντήσει τον Νετανιάχου και τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του Χέρτζογκ ανακοίνωσε πριν από τη συνάντηση ότι θα «τονίσει την ανάγκη να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση του αυξανόμενου αντισημιτισμού στο Διαδίκτυο».

Σάλος ξέσπασε προ ημέρων όταν ο Μασκ συμφώνησε στην πλατφόρμα X με αντισημιτικό σχόλιο άλλου χρήστη, γεγονός που προκάλεσε και την αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Ο χρήστης ισχυριζόταν ότι οι Εβραίοι υποθάλπουν το μίσος εναντίον των λευκών.

Ο Μάσκ σχολίασε ότι ο χρήστης έλεγε «παργματικά την αλήθεια».

