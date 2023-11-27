Ο παππούς της Αμπιγκέιλ Ίνταν, ενθουσιασμένος με την επιστροφή της 4χρονης εγγονής του στο Ισραήλ, ευχαρίστησε το βράδυ της Κυριακής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τον ρόλο που έπαιξε στην απελευθέρωσή της, έπειτα από 50 ημέρες ομηρείας από τη Χαμάρ.

«Είμαι ευγνώμων στον Μπάιντεν. Το αγαπάμε για όλη τη βοήθεια που μας δίνει και επίσης σε όλους τους Αμερικανούς, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπάμε. Συνεχίστε να μας στηρίζετε. Είμαστε δημοκρατία», είπε ο παππούς Καρμέλ Ίνταν μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω μέχρι να το δω. Για μια στιγμή, δεν το πίστευα», είπε ενώ περίμενε τη μικρή να επιστρέψει στο Ισραήλ, μετά την απελευθέρωσή της στη Γάζα.

Παρά τη χαρά του για την επιστροφή της Αμπιγκέιλ, ο Καρμέλ Ίνταν θρηνεί για τους γονείς της, τον Ρόι και τη Σμάνταρ, που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν, ανακοινώνοντας την απελευθέρωσή της νωρίτερα, είπε ότι το κοριτσάκι είδε τους γονείς της να σκοτώνονται μπροστά της και έκτοτε ζούσε σε αιχμαλωσία. «Αυτά που βίωσε είναι αδιανόητα», τόνισε.

Μολονότι περίπου 40 Ισραηλινοί όμηροι έχουν απελευθερωθεί, ο παππούς είπε ότι ακόμη απομένει να γίνει πολλή δουλειά. «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ακόμη δεν έχουν επιστρέψει. Θέλω πολύ να επιστρέψουν και ο στρατός να τελειώσει την αποστολή του όπως υποσχέθηκε», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην δέσμευση της ισραηλινής κυβέρνησης για την επιστροφή όλων των ομήρων και την εξάλειψη της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

