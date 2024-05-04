Πάνω από 100 ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν στο Βιετνάμ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τοπικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ενώ φονικό κύμα ζέστης πλήττει τη νότια και την νοτιοανατολική Ασία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακραία ζέστη καταγράφεται στην Ασία, από την Ινδία έως τις Φιλιππίνες, προκαλώντας θανάτους λόγω θερμοπληξίας και οδηγώντας τις αρχές σε κλείσιμο των σχολείων.

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θα οδηγεί σε καύσωνες πιο συχνούς, μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονους, όπως προειδοποιούν συχνά οι επιστήμονες.

Το Βιετνάμ βίωσε τρία κύματα ισχυρής ζέστης τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το εθνικό κέντρο υδρομετεωρολογικών προβλέψεων, με τον υδράργυρο να φθάνει τους 44° Κελσίου σε δύο πόλεις στις αρχές της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία είναι ελάχιστα μικρότερη από το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στο Βιετνάμ -- 44,2° Κελσίου στις 7 Μαΐου 2023.

Συνολικά, 102 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ρεκόρ τον Απρίλιο, με το βόρειο και το κεντρικό Βιετνάμ να επηρεάζονται περισσότερο από τον καύσωνα, με θερμοκρασίες κατά μέσο όρο υψηλότερες κατά 2-4 βαθμούς σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Επτά σταθμοί κατέγραψαν την Τρίτη θερμοκρασίες άνω των 43° Κελσίου.

Εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια

Σε ένα συμβάν που αποτυπώνει με δραματικό τρόπο πώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες πλήττουν το Βιετνάμ, εκατοντάδες χιλιάδες ψάρια πέθαναν σε τεχνητή λίμνη στη νότια επαρχία Ντονγκ Νάι. Σε εικόνες που δημοσιεύθηκαν φαίνονται κάτοικοι να περπατούν ή να πλέουν με βάρκα στην τεχνητή λίμνη Σονγκ Μάι, με την επιφάνεια του νερού να είναι μετά βίας ορατή κάτω από ένα στρώμα νεκρών ψαριών. Ο μαζικός αυτός θάνατος οφείλεται στη λειψυδρία λόγω του καύσωνα και της κακοδιαχείρισης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Βιετνάμ προβλέπει νέα κύματα ζέστης τον Μάιο, με θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 1,5 με 2,5° Κελσίου από αυτές των προηγούμενων ετών.

Ενώ οι μήνες του Απριλίου και του Μαΐου είναι συνήθως οι πιο ζεστοί της χρονιάς στην νοτιοανατολική Ασία, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο El Niño καθιστά ιδιαίτερα έντονη τη ζέστη αυτή τη χρονιά.

Το Μπαγκλαντές και η Μιανμάρ κατέγραψαν επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ τον Απρίλιο, στην Ταϊλάνδη τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω θερμοπληξίας από τις αρχές του έτους, ενώ στην Καμπότζη οι αυξημένες θερμοκρασίες ήταν εν μέρει υπεύθυνες για φονική έκρηξη πυρομαχικών.

Στις Φιλιππίνες, καθολικοί ιερείς έκαναν έκκληση στους πιστούς να προσευχηθούν για βροχή και πτώση των θερμοκρασιών, αφού ο καύσωνας ανάγκασε την κυβέρνηση να αναστείλει τη λειτουργία δεκάδων χιλιάδων σχολείων.

Η Καλκούτα, στο ανατολικό τμήμα της Ινδίας, πλήττεται από αποπνικτική ζέστη, με τον υδράργυρο να φθάνει στους 43° Κελσίου κατά την πιο θερμή ημέρα του Απριλίου από το 1954.

Ακόμα και το Νεπάλ, μια ορεινή χώρα, επηρεάστηκε, με την κυβέρνηση να εκδίδει υγειονομικές προειδοποιήσεις και τους πυροσβέστες να μάχονται κατά ασυνήθιστα μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

